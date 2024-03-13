Директор и бухгалтер школы в Ингушетии подозреваются в присвоении более 1,5 млн рублей

Как установлено при проведении специальных мероприятий полицейскими совместно с сотрудниками управления ФСБ по региону, руководитель средней общеобразовательной школы, используя свое служебное положение, совершила хищение бюджетных средств на сумму 358 671 руб. путем фиктивного трудоустройства неосведомленных об этом трех граждан на должности технического персонала, без фактического выполнения ими своих служебных обязанностей.

В действиях подозреваемой усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Также бухгалтер учебного заведения ежемесячно готовила расчетно-платежные ведомости с учетом выполненных работниками обязанностей для начисления заработной платы, которые после подписания директором направлялись в министерство финансов республики.

Отмечается, что в результате 19 работникам школы необоснованно начислена зарплата в размере 1 196 642 руб.

Бухгалтеру вменяется часть ч. 1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями).