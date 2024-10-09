Для жителей Запорожской области организовали поездку в Ингушетию

Как информировали газету «Ингушетия» в постпредстве республики в Москве, для жителей Запорожской области была подготовлена насыщенная программа, в ходе которой им показали достопримечательности республики: краеведческий музей, Мемориал памяти и славы, а также символ истории и культуры региона — уникальные древние башни.

Также были проведены экскурсии по городам Назрань и Магас, где гости смогли ближе познакомиться с уникальной атмосферой и традициями народа, а также попробовать национальную кухню.

«Мы угостили гостей блюдами ингушской национальной кухни, состоялся праздничный концерт, на котором особое внимание было уделено театрализованным представлениям, раскрывающим историю зарождения и формирования республики, что стало прекрасным завершением насыщенного дня. Также гостям были вручены памятные сувениры. Ждем новых приятных встреч», — рассказал Тагир Фаргиев.