Домовладение матери участника СВО газифицировали в Ингушетии 

Отмечается, что мать военнослужащего Пятимат Шаухалова несколько месяцев назад оставила заявку на догазификацию. Обращение рассмотрели в приоритетном порядке. Сотрудники службы проложили газопровод, установили счетчик и заключили договоры на поставку газа и обслуживание оборудования.

В мероприятии участвовали генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и АО «Газпром газораспределение Назрань» Альберт Льянов, представители РИК Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия», филиала фонда «Защитники Отечества» и муниципальных властей.

В кабинете министров напомнили, что поддержка семей участников СВО в республике включает и социальную газификацию. Льготным категориям, в том числе участникам спецоперации и членам их семей, предоставляется субсидия до 100 тысяч рублей на покупку и установку газового оборудования и проведение работ внутри земельного участка.

Газификация земельных участков, выделенных участникам СВО и их семьям, также является отдельным направлением региональной работы. На 2026 год на эти цели предусмотрено более 15 млн рублей.