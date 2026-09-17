Ингушский футболист Адам Мархиев вызван в национальную сборную Финляндии

Как информировали газету «Ингушетия» в футбольном сообществе республики, календарь у сборной насыщенный — Адама ждут четыре встречи: 26 сентября — выездная игра против Сан Марино; 29 сентября — домашний матч с Белоруссией;

3 октября — встреча с Албанией; 6 октября — выезд в Белоруссию.

Что касается клубного уровня, Мархиев уверенно чувствует себя в составе «Нюрнберга»: он — один из ключевых игроков центра поля и стабильно выходит в стартовом составе.

Особо отмечается, что Адам не просто отрабатывает в обороне, но и активно участвует в построении атак, помогает команде диктовать темп и создавать опасные эпизоды у чужих ворот.

За плечами ингушского легионера есть опыт выступлений на международном уровне: он провёл за сборную Финляндии 11 матчей и отметился одним забитым мячом. Теперь перед ним стоит задача помочь команде добиться нужных результатов в матчах Лиги Наций.