Два пожара потушили в Ингушетии: никто не пострадал

Отмечается, что в 00:05 мск 8 ноября в дежурную часть регионального главка МЧС поступил сигнал о возгорании в городе Сунжа на улице Свердлова. На место выехали сотрудники 3-й пожарно-спасательной части.

По прибытии выяснилось, что горело подсобное помещение во дворе базы приема металлолома. Огонь охватил площадь 35 квадратных метров.

Также накануне в сельском поселении Плиево Назрановского района на улице Горчханова загорелся навес на территории частного домовладения. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.

В тушении пожаров были задействованы 17 человек и 4 единицы техники МЧС. Причины происшествий и размер ущерба время устанавливаются.