Два прямых авиарейса в неделю свяжут Ингушетию и Татарстан

Он напомнил, что ранее этот вопрос обсуждался с Главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который поддержал инициативу. Благодаря взаимодействию маршрут вернулся в расписание. Учитывая высокий спрос на перелеты, авиакомпания приняла решение увеличить количество рейсов.

Руководитель субъекта подчеркнул, что для жителей двух республик это реальная возможность чаще и удобнее бывать друг у друга. Казань является важным деловым, образовательным и культурным центром.

«Нас связывают крепкие деловые контакты, родственные и дружеские отношения. Искренне благодарю Рустама Нургалиевича за личное внимание к этому вопросу, поддержку и конструктивное взаимодействие. Уверен, что развитие прямого авиасообщения станет еще одним шагом к укреплению связей между нашими республиками», — добавил Глава Ингушетии.