Егеря обнаружили в лесах Ингушетии браконьерские засидки

«Некто смастерил для себя удобное сооружение и, как мы подозреваем, не для любования окружающими пейзажами. Засидки были найдены возле «кабаньих ванн», — рассказали газете «Ингушетия» в природоохранном ведомстве региона.

По словам специалистов, эти сооружения использовали для отстрела диких кабанов. Для нужд охоты нарушители соорудили лестницу, по которой можно легко и быстро вскарабкаться вверх, чтобы не спугнуть дичь.

Отмечается, что егеря немедля разобрали самодельные засидки, препятствуя незаконной деятельности.

Напомним, в прошлом году было демонтировано более 15 подобных сооружений. Уже наметилась тенденция к уменьшению числа выявленных нарушений природоохранного законодательства, и связано это с усилением мер по противодействию браконьерству. За незаконную охоту предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.