Егеря обнаружили в лесах Ингушетии браконьерские засидки

В лесах Назрановского района егеря Минприроды обнаружили несколько браконьерских засидок во время обхода своей территории.
«Некто смастерил для себя удобное сооружение и, как мы подозреваем, не для любования окружающими пейзажами. Засидки были найдены возле «кабаньих ванн», — рассказали газете «Ингушетия» в природоохранном ведомстве региона.
По словам специалистов, эти сооружения использовали для отстрела диких кабанов. Для нужд охоты нарушители соорудили лестницу, по которой можно легко и быстро вскарабкаться вверх, чтобы не спугнуть дичь.
Отмечается, что егеря немедля разобрали самодельные засидки, препятствуя незаконной деятельности.
Напомним, в прошлом году было демонтировано более 15 подобных сооружений. Уже наметилась тенденция к уменьшению числа выявленных нарушений природоохранного законодательства, и связано это с усилением мер по противодействию браконьерству. За незаконную охоту предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.