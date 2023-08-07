В ходе встречи участники обсудили итоги работы в первом полугодии по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и подходы к установлению показателей поддержки малого бизнеса в 2025–2030 годах.

Как сообщает пресс-служба руководителя региона, в республике количество субъектов малого и среднего предпринимательства в ходе реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» за первое полугодие увеличилось на 508 единиц или на 10,6% и составило 5 287 единиц. При этом количество юридических лиц достигло 113,1% по сравнению с показателем прошлого года за аналогичный период индивидуальных предпринимателей, составлявшего 108,5%.

Хорошую динамику транслирует и показатель «Число вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства», его рост составил 123,4% или 199 единиц. В соответствии с этими достижениями выросла и численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. За I квартал 2023 года их количество составило 21 357 человек, при плане на 2023 г. — 8,7 тыс. человек.

Финансовую поддержку для начинающих предпринимателей получили 4 человека при плане 35 единиц. Значение показателя планируется достигнуть за счет предоставления субъектам МСП, зарегистрированным менее 2-х лет, микрозаймов по линии НМКК «Фонд поддержки предпринимательства Ингушетии» и грантов молодым предпринимателям по линии Минэкономразвития региона.

«Кроме показателей, достигнутых Ингушетией в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», мы создали в регионе и активно развиваем широкую инфраструктурную сеть поддержки МСП. Это «Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия». В первом полугодии 2023 г. фондом предоставлены микрозаймы 1 самозанятому и 9 субъектам МСП на общую сумму 18,6 млн рублей. За этот же период центром «Мой бизнес» предоставлены услуги 159 субъектам малого и среднего предпринимательства, 230 — самозанятым гражданам и 1 010 — физическим лицам, заинтересованным в начале предпринимательской деятельности. В 2023 году мы также планируем предоставить гранты на сумму 5,6 млн рублей субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, и субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно», — прокомментировал текущую ситуацию Глава Ингушетии.

По словам Калиматова, также действует «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Ингушетия», который сопровождает предпринимателей на всех этапах реализации проекта.

И это только малая часть того, что сделано в республике для развития малого и среднего предпринимательства. Власти понимают, что круг задач по развитию МСП будет расширяться, так как в новых экономических условиях требуются новые подходы.

Руководитель региона добавил, что в целях поддержки бизнеса в условиях санкционного давления в Ингушетии снижена налоговая ставка с 6% до 2% для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве налогообложения «доходы».

«Пакет мер поддержки, который сейчас разрабатывается Минэкономразвития и будет оформлен до конца текущего года, учитывает текущие тенденции и основан на трёх приоритетных направлениях — стимулировании вновь создаваемого бизнеса, продлении жизненного цикла действующих организаций и структурной поддержке», — сообщил Андрей Белоусов.

Он отметил, что роль регионов в поддержке предпринимательства на следующем этапе существенно вырастет.

«Каждый регион должен будет разработать систему развития МСП по тем приоритетам, что будут зафиксированы в федеральной программе, с учётом местной специфики», — пояснил первый вице-премьер.

Субъектам Российской Федерации рекомендовано активнее использовать такие инструменты, как кооперация МСП с крупными региональными компаниями, цифровизация, преференциальные режимы, поддержка экспортного потенциала малого и среднего бизнеса.

Представители регионов в ходе совещания рассказали о своих текущих и перспективных задачах.

Подводя итоги текущей работы по нацпроекту, директор Департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян отметила, что на 1 июля 2023 года все плановые показатели достигнуты. После ежегодного обновления единого реестра, когда из него исключаются перешедшие в более высокую категорию предприятия, не сдавшие налоговую отчётность или прекратившие деятельность организации, количество субъектов МСП составило 5,8 млн (с учётом новых российских регионов — свыше 5,9 млн). Это — самый высокий показатель по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет ведения реестра.

По сравнению с июлем 2022 года количество субъектов МСП выросло почти на 258 тыс. Кроме того, зафиксировано наибольшее значение числа средних компаний в едином реестре с 2018 года — 18,6 тыс., что выше значений 2021 года (17,9 тыс.) и 2022 года (17,8 тыс.). Количество вновь созданных субъектов МСП выросло на 5,7% на 10 июля 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года (613 тыс. и 580 тыс. соответственно, без учёта новых регионов). Так, в Республике Калмыкия рост составил 49%, Республике Ингушетия — 23%, Республике Мордовия — 16%.

Белоусов призвал субъекты РФ активизировать работу по предоставлению грантов молодым и социальным предпринимателям, не снижать темп поддержки бизнеса микрофинансовыми и гарантийными организациями, оказания других мер, способствующих развитию МСП.