Комбинат уже начал производить налоговые отчисления, которые, по словам руководства ЛПК, на порядок больше, чем суммарно отчисляют все официальные лесорубы в регионе, и это не считая десятков рабочих мест, созданных на предприятии.

Подробнее, как ведется работа на лесоперерабатывающем комбинате, какую продукцию там выпускают и что необходимо для дальнейшего развития, газете «Ингушетия» рассказал гендиректор ЛПК Ахмед Исламов.

— Если простыми словами, то какая главная польза для региона от запуска лесоперерабатывающего комбината?

— Ввод лесоперерабатывающего комбината в эксплуатацию позволил, самое главное, как по мне, организовать легальный сбыт лесоматериала. В регионе почти 50 лесопилок, некоторые из них уже заключили договоры на поставку сырья комбинату. В процессе производства используются такие породы древесины, как бук, ясень, дуб и хвойные.

— Какой сорт древесины использует ЛПК, учитывая небольшой по площади лесной фонд?

— Производители мебели делают заказы и по их требованиям мы делаем заготовки. Они, как правило, изготавливаются из второго и третьего сорта древесины. То есть мы используем тот лес, который идет «в никуда»: вырезаем из него мебельные заготовки, вытачиваем, шлифуем и отправляем дальше покупателю.

— В чем плюс такого производства?

— Проще говоря, мы не используем первый сорт леса, а используем второй и третий и делаем из него уже продукцию первого сорта. Когда мы из третьего сорта вырезаем детали, шлифуем их, сращиваем (на оборудовании вырезается зубчики и между собой склеиваются), то это все делается качественно, и в результате из тех маленьких деталей мы сращиваем и получаем полноценный мебельный щит, который по качеству и есть первый сорт. Дальше уже из этого мебельного щита мы делаем табуретки, столы и двери. Первые образцы уже сделаны.

— Что необходимо для полноценного запуска ЛПК?

— Чтобы все этапы производства были в одном месте, необходим лакокрасочный цех. На данный момент эту услугу приходится заказывать у третьих лиц. Этот вопрос тоже уже решен, и лакокрасочный цех скоро запустят на полную мощность, все необходимое оборудование закуплено. Думаю, в течение месяца мы его закончим и продукцию начнем красить уже в своем цеху.

— Нуждается ли ЛПК сегодня в какой-либо поддержке со стороны государства?

— Если только не моральная поддержка (смеется). А если серьезно, то, конечно, хотелось бы более тесной работы с местными властями, как-никак у нас государственно-частное партнёрство, и в нашем проекте есть доля государства.

— Спасибо вам, Ахмед Вахаевич. Желаем вам плодотворной работы, больше заказов и, конечно же, хорошей древесины для лучшей мебели в Ингушетии.