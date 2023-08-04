«До 9 августа 2023 года им предстоит подготовить проект решения социально-экономической проблемы, заявленной руководителем региона. В целях повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в Ингушетии поставлена задача найти конкретные управленческие решения по достижению баланса интересов основных заинтересованных сторон — органов власти, инвесторов, поставщиков, потребителей и т. п.», — сказал собеседник издания.

По его словам, развитие системы ЖКХ в республике сталкивается с рядом проблем: более 80% жителей отмечают неудовлетворительное состояние трубопроводных систем как магистральных, так и разводящих внутрепоселково-городских, также отмечается низкое качество питьевой воды.

Из-за большого износа разводящих сетей водоснабжения потеря воды

при транспортировке составляет свыше 30% от общего объема добываемой в республике воды. По данным мониторинга, в среднем более 65% сетей нуждаются в замене. Кроме того, в регионе не до конца сформирована единая система оплаты услуг.

«Система ЖКХ Ингушетии, которая серьезным образом влияет на качество жизни людей, нуждается в модернизации. На мой взгляд только комплексное решение всех имеющихся в этой сфере проблем с использованием новых технологий и эффективных подходов может дать ощутимые результаты по исправлению сложившейся ситуации. Очень часто люди, которые не находятся внутри проблемы, в состоянии увидеть ее объективно, с разных ракурсов. Полагаю, что участники конкурса «Лидеры России», а это креативные и деятельные молодые люди с аналитическим складом ума, в состоянии дать свежий взгляд на эту проблему и предложить неформальное, долгосрочное решение этой проблемы», — считает Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Наиболее эффективные решения, по оценке экспертов конкурса, лидеры лично представят руководителю субъекта и смогут принять участие в реализации своих проектов.

Как отметил заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики Тимур Гайтукиев, перед командой Ингушетии стоит задача предложить конкретные управленческие решения по достижению баланса интересов основных стейкхолдеров (органов власти, инвесторов, поставщиков, потребителей, в целях повышения качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства). Ребятам из Ингушетии также необходимо провести сравнение путем анализа мирового и отечественного опыта в решении своего кейса, тем самым отметив отличие принятого командного решения от имеющихся в настоящее время.

"Мы верим в успех наших ребят, ребята имеют ученые степени кандидатов наук, а некоторые уже и опыт участия в этом конкурсе, и все максимально заинтересованы в победе с последующим выходом на федеральный этап конкурса«,- сказал Тимур Гайтукиев.

Региональный этап конкурса «Лидеры России» в программе появился впервые в пятом юбилейном сезоне, чтобы привлечь участников к решению практических проблем регионов. Его участники будут решать реальные проблемы субъектов РФ на новом региональном этапе. На повестке — различные социально-экономические вопросы, в том числе демография, образование и подготовка кадров, туризм, экология, транспорт, экономика, ЖК. Лучшие решения конкурсанты представят главам регионов и впоследствии примут участие в реализации своих проектов.

Участники из Ингушетии — это Албагачиев Абукар (Управляющий партнер ЦОД Кавказ), Албаков Ислам (начальник отдела комплексного планирования молодежной политики Минобрнауки России) и Баркинхоева Залина (старший преподаватель ФГБОУ «Ингушский государственный университет»). Всего к участию в региональном этапе конкурса «Лидеры России» допущено более трех тысяч управленцев из всех субъектов РФ и еще 23 страны, которые успешно преодолели дистанционный этап и подтвердили свои знания на контрольном тестировании.

«Региональный этап обязателен для прохождения, но его итоги не отразятся на личном рейтинге участников. Это испытание задумано для того, чтобы познакомить лидеров с представителями власти на местах, которые, в свою очередь, смогут составить личное мнение о профессиональных качествах управленцев и выделить целеустремленных и талантливых земляков. Такая возможность «зашита» в программу конкурса впервые. Еще один замысел нового этапа заключается в формировании сообществ «Лидеров России» на уровне субъектов РФ. Теперь участники из одного региона смогут лучше познакомиться друг с другом, что пригодится им и на последующих окружных финалах, и в жизни», — считает председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России», управляющий партнер компании «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко.

Для прохождения регионального этапа конкурсантам предстоит сформировать команды, чтобы дать возможность проявить себя всем участникам, проявить организаторские, коммуникационные, аналитические способности.

Каждый глава субъекта России представил на региональный этап одну задачу, которая наиболее актуальна в данный момент: например, противодействие негативному информационному влиянию и санкциям, охрана водных ресурсов, улучшение демографической ситуации, развитие промышленного потенциала и туризма. Перед участниками, проживающими за рубежом, будет поставлена задача в сфере международной деятельности РФ.

«Перед командами каждого региона будет стоять комплексная задача, требующая разнонаправленных усилий: сбор данных, экспертизу, анализ существующих как в нашей стране, так и за рубежом практик, возможны, опросы или даже вовлечение населения в решение проблемы. Все темы пропитаны местной спецификой, которую участники должны знать, учитывать и предлагать конкретные региональные решения. Участники, проживающие в других странах, также объединятся в команды, но перед ними на этом этапе будет поставлена задача по социально-экономическому развитию России. Любые источники информации и ресурсы, полезные для работы, приветствуются», — уточнил член экспертного совета конкурса «Лидеры России», декан факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления РАНХиГС при Президенте России Илья Шебураков.

Загрузить командное решение необходимо до 9 августа на официальном сайте конкурса. После экспертной оценки все решения передадут главам субъектов России. У команд, подготовивших наиболее перспективные проекты, будет возможность лично представить их руководителям регионов и поучаствовать в их практической реализации.

Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.