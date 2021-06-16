В мероприятии принимал участие и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Открывая заседание, глава федерального Кабмина призвал собравшихся к откровенному обсуждению проблем округа.

«Для начала надо честно признать, что положение дел на Кавказе непростое. Реализуемая в последние годы программа социально-экономического развития этого макрорегиона не принесла ощутимых результатов. По-прежнему много проблем, которые требуют решения на федеральном уровне. В регионе рождается много детей, но почти на треть смертность выше, чем по стране. Больницы, поликлиники не в лучшем состоянии, не хватает школ. Много молодых людей, им сложно найти работу с хорошей зарплатой. Безработица вышла еще из-за распространения коронавируса, ее уровень в 2,5 раза превышает в среднем по России», — сказал Михаил Мишустин.

Он также заметил, что основные экономические показатели субъектов СКФО тоже отстают от общероссийских.

«Все регионы Кавказа сильно зависят от федеральных дотаций. Нам нужно помочь им в создании условий, чтобы территории могли зарабатывать самостоятельно», — добавил премьер-министр.

По его словам, бюджетные средства должны работать на привлечение в округ частного капитала, но существующие меры поддержки инвестиционных проектов себя не оправдали. Поэтому правительство оптимизировало работу институтов развития.

Вместе с тем премьер-министр отметил, что ряд отраслей экономики считаются особенно перспективными на Северном Кавказе, подразумевая в первую очередь туризм, показатели которого в макрорегионе в последние годы стремительно растут.

«Теперь необходимо разработать прозрачный и эффективный механизм привлечения инвестиций, заинтересовать бизнес и вместе работать над этими масштабными и выгодными проектами. Государство поможет создать инженерную инфраструктуру, а строительство туристической — различных подъемников, трасс, гостиниц — это уже задача инвесторов», — заявил Михаил Мишустин.

Отдельно премьер-министр остановился на положении, сложившемся в сфере жилищно-коммунального хозяйства: речь шла как о ветхом состоянии сетей, в том числе систем водоснабжения и водоотведения, так и о задолженностях за потребленные ресурсы.

«Надо повышать платежную дисциплину и сделать систему расчетов абсолютно прозрачной: ограничить оплату через недобросовестных посредников, исключить серые схемы и откровенное воровство платежей граждан», — сказал председатель правительства России.

Завершая свое обращение к участникам совещания, он подчеркнул важность обеспечения ускоренного социально-экономического развития регионов Северного Кавказа, создания в округе точек экономического роста и приближения уровня жизни к общероссийскому, для чего все семь субъектов имеют «очень неплохой потенциал, надо только в полной мере помочь в его раскрытии».

«Сейчас правительство прорабатывает новую стратегию социально-экономического развития СКФО. Этот комплексный документ должен охватить все важные для жителей Северного Кавказа вопросы. Все положения стратегии должны быть нацелены на конкретные результаты», — резюмировал глава Кабинета министров.

В рамках выездного заседания у Михаила Мишустина также состоялась двусторонняя встреча с полномочным представителем Президента Российской Федерации в СКФО Юрием Чайкой.

Как сообщается на официальном сайте полпреда, на встрече были обсуждены основные вопросы социально-экономического развития регионов Северо-Кавказского федерального округа, в частности касающиеся путей решения озвученных на совещании с членами правительственной комиссии проблем.

«Михаил Мишустин отметил большую работу, проводимую сегодня в округе, результатом которой становится повышение уровня жизни людей», — говорится в сообщении.

В ходе общения была затронута также судьба уникального природного объекта округа — озера Тамбукан, которое расположено в пригороде Пятигорска на границе с Кабардино-Балкарской Республикой.

«Основной источник целебных грязей на курортах Северного Кавказа находится под угрозой потери лечебных свойств своих ресурсов, в связи с чем достигнута договоренность поручить ФМБА России детально проработать план мероприятий по сохранению потенциала озера Тамбукан», — сообщает сайт полпреда.