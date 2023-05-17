Экономисты приводят вроде бы аргументированные доводы, объясняющие влияние определенных факторов на ценообразование. Среди них — увеличение количества людей, использующих оборудование, работающее на газовом топливе. Это, в свою очередь, связано с увеличением цен на бензин и желанием населения сэкономить на дорогостоящем сырье. Это и уменьшение пошлин на экспорт, а также увеличение его стоимости на мировом рынке. Из-за этого многим компаниям оказывается выгоднее продавать газ в других странах, чем в своей.

Чтобы вернуть заинтересованность предприятий, правительство повышает тарифы внутри России. К таким факторам относятся и большие мероприятия федерального значения. В 2018 году, к примеру, это был чемпионат мира по футболу. Во время таких событий правительство обычно устанавливает ограничение на перевоз взрывоопасных грузов. Поэтому транспортировка на этот период становится более затратной, что и приводит к росту цены на топливо. Здесь и состояние заводов, специализирующихся на выработке этого вида сырья. На данный момент некоторые из них, особенно крупные, находятся на ремонте, в связи с чем даже импорт не может покрыть объемы их производства, что, как нам говорят, привело к росту платы.

Курс доллара — один из факторов, который влияет на многие элементы экономики, в том числе и на плату за газовое топливо. Так как основная масса предприятий в большинстве своем ориентирована на экспорт продукции, они устанавливают цены именно в долларовом эквиваленте. Для российского потребителя это оказывается невыгодно: ведь если доллар растёт, то и население вынуждено платить больше. И, конечно же, огромное значение имеют западные санкции. Когда производителям некуда девать свой газ, его по «дешевке» продают внутри страны. Но вот, кажется, лазейки для экспорта обнаружены, и цена на газ пошла вверх.

В России биржевые цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ, смесь пропана и бутана), использующиеся преимущественно в качестве моторного топлива, только в марте 2023 года выросли более чем втрое. Это следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. И вот очередное повышение, вызвавшее негодование у автомобилистов Ингушетии. Да и понять их можно: мыслимое ли дело — цена поднялась аж на 50%. Корреспондент «Ингушетии» поговорил с хозяевами автозаправок. Никто из них не стал оправдываться и, тем более, терпеть обвинения в жадности в свой адрес.

— Какой-то несчастный блогер решил набрать себе подписчиков и пустил слух, что мы хотим нажиться на простых жителях, — не скрывает своего возмущения владелец газозаправки в Карабулаке Башир К. — Мы покупаем газ на заводе в Астрахани, там сегодня стоят и ждут своей очереди для покупки газа сотни газовозов. В той же Астрахани цена газа сегодня 25 рублей, столько же стоит газ в Хасавюрте, Грозном. Говорят, мол, в Северной Осетии дешевле. Но я ведь знаю, что коллеги оттуда запаслись им и продают остатки: в ближайшие дни и там поднимутся цены. Мы очень часто, особенно в период скачков, «в минус» уходим. Говорят, заводы на ремонте, слышал также, что и продавать его тому же Китаю сегодня выгоднее, чем своим. Можно подумать, что маленькая Ингушетия, которую и на карте-то не отыскать, взяла и решила поднять цены у себя. Не смешите людей! Если это так, любой водитель проедет несколько километров и заправится там, где дешевле...

В общем, примерно такие же объяснения сложившейся ситуации мы услышали и от других владельцев автозаправок. Конечно, обидно, что страна, обеспечивающая полмира газом, старается довести цены на топливо до уровня мировых (еще б зарплаты и пенсии до мировых поднять). Та же Саудовская Аравия почему-то до этого не додумалась. Как бы то ни было, главное на данный момент — снизить социальную напряженность и не позволить довести дело до печальных событий, наподобие тех, что произошли в прошлом году в Казахстане.