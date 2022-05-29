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Товаропроизводители Ингушетии ознакомились с преимуществами сотрудничества с компанией «Магнит»

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Товаропроизводители Ингушетии ознакомились с преимуществами сотрудничества с компанией «Магнит», конференция поставщиков состоялась в Магасе. Вместе с представителями розничной сети они обсудили актуальные тренды рынка и покупательских предпочтений, совместную работу и получили ответы на интересующие вопросы.

Прошла презентации деятельности компании на площадке правительства Ингушетии с участием вице-премьера Олега Фурсова и руководства Северо-Кавказского окружного офиса. В рамках встречи было заявлено, что розничная сеть расширяет каналы взаимодействия с локальными партнёрами.

Фурсов отметил, что присутствие одной из ведущих сетей по торговле продуктами питания в России является инициативой Главы региона Махмуда-Али Калиматова: компания один из лидеров по количеству магазинов и географии их расположения. Ее появление на региональном рынке способствует образованию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений.

Зампред правительства республики также подчеркнул, что «Магнит» предоставляет возможности товаропроизводителям для выхода на всероссийский рынок, что очень важно для роста производств и бюджета Ингушетии.

Директор по категорийному менеджменту СКФО розничной сети «Магнит» Геннадий Бабушкин также заявил, что компания активно развивает взаимодействие с местными поставщиками и производителями. Такая работа проводится и в Ингушетии. «Магнит» уделяет особое внимание популяризации местных товаров и брендов, многие из них за годы сотрудничества вместе с сетью смогли выйти на федеральный уровень, нарастить обороты, в разы увеличить производство.

В открытом диалоге участвовали производители продовольственных товаров республики: мяса, мясной и молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, овощей, фруктов, консервированной, мукомольной продукции, продуктов пчеловодства. Они ознакомились с преимуществами и правилами работы с компанией «Магнит», процедурой заключения договоров, обсудили потенциальные возможности взаимовыгодного сотрудничества, перспективы участия в новых проектах компании.

Первые торговые объекты «Магнит» открыты в Ингушетии в декабре 2020 года. Сегодня в регионе работает 13 торговых точек «Магнита», расположенных в 7 населенных пунктах региона (Инарки, Карабулак, Магас, Назрань, Нестеровская, Сунжа, Троицкая). Из них 10 магазинов «у дома», три — «Магнит Косметик».

В настоящее время ритейлер сотрудничает с 9 локальными поставщиками и производителями. Их продукция представлена в таких категориях, как: хлеб и хлебобулочные изделия, мясная продукция, замороженная продукция, минеральная вода, фрукты. Налоговые поступления за год составили 2,8 млн, в штате числятся 110 сотрудников.

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