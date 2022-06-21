Как сообщает пресс-служба руководителя региона, Калиматов в ходе беседы с журналистами сообщил, что ведется подготовка конкурсной документации для реализации проектов по созданию инфраструктуры индустриальных парков.

«Рассчитываем, что работы будут проведены с помощью мер господдержки. Реализация подобных проектов позволяет уменьшить расходы инвестора, сократить срок окупаемости, повысить инвестиционный имидж региона. В рамках этой работы планируется в 2024 году создать индустриальный парк «Магас» на базе промышленной площадки «Али-Юртовская». Его якорными резидентами станут ООО «РИАК» и ООО «РИАЛ», — отметил руководитель субъекта.

Глава Ингушетии пояснил, что индустриальный парк «Джейрах» для предприятий по производству изделий из доломита планируется создать в 2025 году. Его главные резиденты — ООО «Деобаз» и ГУП «Кавдоломит».

Говоря о развитии в ключевых сферах, он заявил, что безусловным лидером является агропромышленный комплекс, обеспечивающий продовольственную безопасность региона.

«В этом сегменте агрокомплекс «Сунжа» реализует прорывной проект по строительству тепличного комплекса стоимостью 6,3 млрд рублей. Первый этап был завершен несколько лет назад, его мощности составляют 5 тыс. тонн продукции в год. Ожидается, что после реализации проекта данный показатель превысит 15 тыс. тонн овощей в год. Проект планируется реализовать на площади 22,09 га, его ввод в эксплуатацию намечен на конец 2023 года. Компания уже завершила проектно-изыскательские работы, согласованы техусловия по подключению к сетям, проектно-сметная документация прошла госэкспертизу. Кроме того, возведен каркас теплицы на территории 16 га, сейчас ведутся работы по возведению каркаса на оставшейся территории — 6 га», — добавил Калиматов.

По данным Главы субъекта, в Ингушетии успешно работает крупнейший в стране агропромышленный комплекс «Сад-гигант Ингушетия», который по интенсивной итальянской технологии выращивает до 60 тыс. тонн яблок в год. Общая площадь интенсивного сада — 1,1 тыс. га. Там также расположен оптово-распределительный центр на 50 тыс. тонн фруктов единовременного хранения.

В республике заложен и вишневый сад — частный инвестор вложил в проект 100 млн рублей собственных средств. Первый урожай получат уже в этом году — порядка 100-200 тонн плодов.

«Хороших результатов мы достигли в животноводстве — республика полностью обеспечивает себя мясом. У нас действует птицекомплекс «Южный» по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки.

Сейчас предприятие производит 5 тыс. тонн продукции в год, при запуске второй очереди объемы увеличатся до 10-12 тыс. тонн», — сообщил руководитель субъекта.

Он напомнил, что в июне этого года ООО «Российские очистные сооружения» ввело в эксплуатацию в Ингушетии производство модулей очистных сооружений. Открытие цеха имеет огромное значение для экологического благополучия республики. Технические средства очистки разного размера и мощности крайне необходимы как социально значимым учреждениям и предприятиям, так и обычным людям.

Сейчас ведется работа по созданию в Карабулаке второго подобного завода. Его планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Калиматов уверен, что продукция будет востребована не только в Ингушетии, но и в других регионах СКФО.

Калиматов сообщил, что в рамках ПМЭФ-2022 он проводил встречу с гендиректором АО «Курорты Северного Кавказа» Хасаном Тимижевым. Обсудили ряд поручений, которые были даны во время майского визита вице-премьера правительства РФ Александра Новака в Ингушетию. В частности, речь шла о реализации шагов по реанимации простаивающих предприятий. Руководитель КСК подтвердил готовность корпорации финансировать эту работу. Ведь простаивающие предприятия, а их у нас на данный момент 11, можно вернуть в строй при небольших вложениях.

«Если говорить про технопарк «Сердало», то совместно с ООО «Профлэд Групп» мы ведем работы по реанимации завода. В рамках сотрудничества предполагается организация производства полного цикла светодиодных ламп. Ожидается, что на первом этапе мощность завода составит 800 тыс. изделий в год, однако она может быть увеличена при переходе на двусменный режим работы. Сейчас мы также ведем переговоры с потенциальным инвестором по реанимации комбината детского питания. У предприятия есть потенциал, оно может быть восстановлено», — сказал Калиматов.

В пресс-службе Главы и правительства региона уточнили, что республиканские власти решили с помощью внебюджетных источников перезапустить завод по производству светодиодных ламп, простаивающий из-за отсутствия сбыта и тяжелого финансового положения.

«Реализацию проекта Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и гендиректор «ПрофЛЭД Групп» Дмитрий Клыпины обсудили в ходе встречи в Магасе. Акционерное общество «Технопарк «Сердало» и компания «ПрофЛЭД Групп» совместно перезапустят производство энергосберегающего осветительного оборудования на базе завода сверхъярких диодов в Малгобеке, закрытого в 2019 году из-за отсутствия сбыта. Планируется создание 80 рабочих мест», — рассказали в пресс-службе.

Предприятие было построено в декабре 2016 года по ФЦП «Социально-экономическое развитие Ингушетии». Ожидалось, что оно окажется одним из ведущих производителей светодиодных светильников и филаментных ламп. Однако с октября 2019 года завод объявил о приостановлении деятельности в связи с тяжелым финансовым положением.

Для решения дальнейшей судьбы проекта власти региона приступили к поиску инвестора, который, помимо производства, смог бы решить вопрос с реализацией ассортимента. Одной из компаний, изъявивших желание инвестировать средства на перезапуск завода, стала «ПрофЛЭД Групп», которая работает на рынке энергосервисных проектов в области модернизации внутренней системы освещения госпредприятий с 2016 года. Среди заказчиков — Министерство высшего образования и науки РФ, МВД России, ОАО «РЖД» и другие. Проблем сбыта продукции нет, система реализации отработана и успешно используется.

По словам Главы региона, по итогам прошлого года турпоток в республику составил 103 тыс. человек, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. И по темпам роста региона занял первое место в РФ. В текущем году регион рассчитывает побить этот рекорд — ожидается увеличение турпотока на 20%.

Росту турпотока способствуют, в том числе, различные мероприятия. Регулярно проводится северокавказский экологический форум, приезжают активисты из близлежащих стран. В курортном комплексе

«Армхи» расположены два бассейна олимпийского формата, эти места посещают и туристы из Якутии, порядка 200 альпинистов, соревнуются, сдают нормативы.

«Мы нацелены на развитие туризма, но необходимо создать удобства и комфортную среду для наших гостей, развивать инфраструктуру. Частные инвесторы реализуют свои проекты, обустраивают парковки, места отдыха и приема пищи. Мы не остаемся в стороне — предоставляем субсидии тем, кто реально работает. В 2022 году также предусмотрена грантовая поддержка бизнеса на реализацию проектов в сфере туризма на сумму 80,6 млн рублей», — заявил Калиматов.

В ближайшей перспективе планируется создать два национальных туристических маршрута, благоустроить 11 маршрутов регионального значения. Все они будут отражены в туристической карте.