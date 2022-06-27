«В рамках инспекции руководитель Минсельхоза оценил состояние парка сельхозтехники. Также он осмотрел посевы озимых и яровых культур, проверил помещения для хранения зерна, ознакомился с условиями содержания животных в кошарах», — сказал представитель министерства.

По его словам, в целом Гагиев остался доволен увиденным, но в бочке меда оказалась ложка дегтя. Министр выявил недоработки, касающиеся ненадлежащего хранения сельхозтехники на одном из сельхозпредприятий. За это нарушение он потребовал привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц Минсельхоза, курирующих данное направление.

Подводя итоги поездки, Гагиев отметил, что посевы в проверенных хозяйствах, несмотря на прошедший недавно сильный град, находятся в удовлетворительном состоянии, складские помещения убраны и полностью готовы к приёму нового урожая.

Результаты поездки стали предметом обсуждения на еженедельном совещании с директорами ГУПов под председательством министра сельского хозяйства и продовольствия. Основной темой встречи стала подготовка к проведению уборочной кампании. В центре внимания была готовность зерноуборочной, кормоуборочной и зерноочистительной техники к уборке зерновых колосовых, а также подготовка центральных токов и складских помещений к приёму зерна урожая 2022 года.

Обращаясь к присутствующим, Гагиев отметил, что уборочная кампания — ответственная и жаркая пора для тружеников сельскохозяйственной сферы, требующая тщательной подготовки.

«Наступила самая жаркая пора для аграриев — уборка урожая. Это ежегодное плановое мероприятие, поэтому недопустимо при подготовке к ней из года в год повторять одни и те же ошибки. Уровень готовности техники, складских помещений, кадров, формирование запасов горюче-смазочных материалов — все эти вопросы должны решаться своевременно», — подчеркнул министр.

Особый акцент был сделан на важности соблюдения основных правил пожарной безопасности в ходе уборки урожая.

«Ответственность за урожай и соблюдение пожарных норм во время уборочной кампании несут прежде всего руководители предприятий. С первых дней уборки урожая и до полного ее окончания необходимо обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности всеми, кто работает на полях. Одним из важных элементов является наличие и техническая исправность искрогасителей на технике, её укомплектованность первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарём», — отметил министр.

По словам руководителей госпредприятий, на предприятиях созданы все условия для бесперебойной работы в период уборочной кампании.

В совещании также принял участие замдиректора регионального оператора «Ворлдскиллс» Исмаил Албогачиев. Гость ознакомил присутствующих с направлениями профессионального и дополнительного профессионального обучения по программам «Ворлдскиллс», которым жители Ингушетии могут обучиться бесплатно.

Встреча завершилась на приятной ноте — глава аграрного ведомства выразил слова благодарности и наградил «За активное участие в подготовке и организации посевной кампании — 2022 и её успешное и качественное проведение, хорошее состояние посевов озимых культур» директора ГУП «Карабулакское» Магомед-Башира Галаева.