В мероприятии, организованном Торгово-промышленной палатой Ингушетии приняли участие представители антимонопольного ведомства республики, органов власти, комитета государственного заказа региона, специалисты предприятий и организаций, отвечающие за проведение закупочных процедур, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане.

Участники встречи подняли актуальные темы, связанные с необходимостью повысить эффективность рабочих инструментов для победы в закупочных процедурах, вопросы, одинаково актуальные, как для впервые участвующих в них компаний, так и для опытных поставщиков — субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан.

Стоит напомнить, что в конце 2018 года правительством России был утвержден нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», с целью увеличения численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей. На его реализацию выделено более 481 млрд рублей.

Среди основных задач проекта значатся такие, как улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков. На последних задачах собравшиеся сделали особый акцент.

Как госзаказ в нашем регионе поддерживает малый и средний бизнес, какие видны проблески?. Это и подобные вопросы поднял на круглом столе руководитель Ингушского УФАС Батыр Точиев. Он, в частности, озвучил следующие данные. Так, в 2022 году антимонопольным ведомством региона было рассмотрено 113 жалоб и обращений, из которых 59 (более 50%) признаны обоснованными. Оратор подчеркнул, что в случае, если выявленное нарушение могло повлиять на права и законные интересы участника торгов, Ингушским УФАС России выдавалось и выдается обязательное для исполнения предписание об устранении выявленного нарушения.

— Наша главная задача — снижение административных барьеров, ограничение количества проверок в отношение субъектов предпринимательства, — отметил Точиев в своем выступлении. — Государство должно дать открытый, ясный и долговременный сигнал о том, что предпринимательство — это благо для экономики и благосостояния ее граждан, что предприниматели создают и развивают национальное богатство, их нужно беречь и поощрять, необходимо помогать им создавать новую экономику.

Привел он и другие цифры, свидетельствующие о роли МСП в экономике страны в целом. Например, малые и средние предприятия России за девять месяцев 2022 года выступили поставщиками почти в половине (48,5%) закупок госкомпаний (это данные Минэкономразвития страны).

— Также важно отметить, что Федеральный закон от 26 июля 2006 года «О защите конкуренции» является одним из механизмов защиты прав и законных интересов представителей малого и среднего бизнеса от противоправных действий как со стороны органов власти, операторов электронной площадки, участников торгов, так и со стороны субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, — добавил докладчик.

Собравшиеся интересовались нюансами проведения электронных торгов, задавали друг другу вопросы и получали ответы. К примеру, поставщики- предприниматели спрашивали: является ли срыв аукциона по причине отключения интернета поводом обращения в Ингушское УФАС, какие преимущества дает ФЗ № 46 (внесение изменений в «Закон о контрактной системе в сфере закупок») малому и среднему бизнесу?

— Если срыв случился по вине интернет — провайдера необходимо это зафиксировать и обратиться в суд для восстановления своих прав, — объяснил Точиев. — Что касается второго вопроса, то отвечу: никаких. Этот закон направлен на оперативность закупки, а не на поддержку МСП.

Вместе с тем, по словам Точиева, компании и ИП, имеющие статус субъектов малого и среднего предпринимательства, могут участвовать в госзакупках на особых условиях.

— Для них проводят тендеры, в которых не могут участвовать представители крупного бизнеса, — пояснил он. — Сумма обеспечения заявки для малого и среднего бизнеса ниже, а срок оплаты контракта меньше, чем для «обычных» участников закупок. В апреле этого года власти упростили малым и средним предприятиям доступ к госзакупкам. Были установлены единые требования к банковским гарантиям для МСП. Малый и средний бизнес получил возможность предоставить гарантии, выданные любым банком, имеющим на это право в рамках закупок.

В итоге, собравшиеся пришли к выводу, что при расширении сферы государственных закупок для сектора МСП необходимо рассмотреть возможность обеспечения адресного применения мер поддержки. Подчеркивалось также, что особое внимание следует уделить отдельным слабозащищенным группам, прежде всего — социальному предпринимательству, предприятиям с невыгодными условиями ведения бизнеса.

P. S. В марте 2022 года принят федеральный закон № 46, который вносит поправки в «Закон о контрактной системе», и несколько постановлений правительства. В условиях санкций поставщики столкнулись со многими рисками и сложностями в связи с чем, законодатели быстро рассмотрели и одобрили социально-экономические меры в поддержку бизнеса.