Как мы сообщали в своем предыдущем материале, экспедиция, пройдя больше половины пути, находится в данное время в Тюменской области. Корреспонденту газеты «Ингушетия» удалось выйти на связь с руководителем экспедиции Константином Сергеевичем и поговорить с ним по телефону. Путешественник охотно согласился дать нам эксклюзивное интервью и, воспользовавшись выпавшей свободной минутой, ответил на наши вопросы.

— Константин Сергеевич, что значит для Вас путешествие? Или что влечёт Вас в путешествие?

— Должен сказать, что для меня путешествие — это моя жизнь. И по-другому прожить её я уже не смогу. Я вообще хотел бы, чтобы путешествовали все. Потому что воспитание, полученное там, не заменить ничем. Ничто не может изменить человека так, как длительный поход. Неважно, что вы думаете о себе в обычной жизни, настоящее покажет только экспедиция. А влечёт в путешествие неподдельный интерес к познанию окружающего мира, народов, населяющих нашу планету. Хочется побольше узнать о традициях и обычаях людей, живущих на других материках.

— Известно, что Вы давно путешествуете. Хотелось бы знать, куда было первое странствие, и что больше всего запомнилось из него?

— Да, путешествую я больше 30 лет, и первое мое странствие, которое запомнилось мне на всю жизнь, состоялось в Якутии. Для меня эта поездка стала как бы точкой отсчета. Вы, наверное, слышали о нагорье Черского? Это горная страна в Якутии, образованная системой хребтов, массивов, плоскогорий и межгорных впадин, протянувшаяся от верхнего течения Колымы на северо-запад к низовьям Яны почти на 1500 км. В этой стране находится хребет с высокогорным массивом Буордах. Вот туда мы и ездили.

Должен сказать, что Якутия — один из самых сложных и диких районов нашей страны. Поэтому это путешествие было очень тяжелым испытанием для меня и моих попутчиков, но тем не менее очень интересным. Несмотря на то, что этот район считается лавиноопасным и здесь очень часто наблюдается камнепад, мой первый экспериментальный поход был полезен не только с точки зрения раскладок в продуктовом обеспечении и изучения человеческого ресурса. В этой поездке я приобрел новые познания мира и научился быстро принимать решения в очень сложных ситуациях. Кроме этого, именно в этом походе мною было апробировано много нюансов для того, чтобы подготовиться к последующим путешествиям.

— Можно узнать, а куда бы Вы хотели ещё раз вернуться, и почему?

— Должен сказать, что я хотел бы вернуться хотя бы по одному разу во все страны и места, где я однажды уже побывал. Но что касается уникальности поездок, хотел бы отметить, что это был Северный полюс, куда меня занесло в 1994 году. Скажу сразу: для меня очень многое открылось в той поездке, и я по-другому стал смотреть на некоторые вещи.

Конечно, и Буордах внёс в мою судьбу свои коррективы. Ведь именно там, как я упомянул выше, я приобрел очень полезный опыт для себя, как профессионального путешественника. Если честно, мне очень трудно ответить, в какие районы я хотел бы вернуться вновь. Скажу только, что таких мест в моей жизни было много. И все они находятся в России. Ведь наша страна огромная и великолепная по своей красоте: очень разная, но неповторимая.

Если сделать акцент в научном плане, надо признать, что меня больше привлекают те районы, которые менее изучены. Как правило, такие места более притягательны своей дикостью и более сложные в географическом масштабе. Из цивилизованных стран могу назвать Южную Америку, Новую Зеландию, Австралию, Новую Гвинею и многие другие страны, где я уже побывал, но хотел бы вернуться.

— Что изменилось в Вашей жизни после того, как Вы начали путешествовать?

— Изменилось практически всё. То есть когда я стал путешественником, для меня открылся совершенно другой мир. Я стал немного другим человеком и по-другому смотреть на людей, на окружающую среду. Я стал видеть то, что раньше не замечал, и понимать то, что раньше вызывало много вопросов.

Несомненно, путешествия заставляют по-другому оценивать настоящие ценности этой бренной жизни. А они ни в коей мере не относятся ни к деньгам, ни к другим земным богатствам. И тогда, когда ты начинаешь понимать, что такое жизнь в полном смысле этого слова, вещи, которые раньше казались пустяковыми, становятся такими ценными и незаменимыми в этом мире. Скажем так: глаза открываются...

В одном из своих хадисов Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не говори мне, что ты знаешь, лучше скажи, сколько ты прошел». Мне очень по душе такое изречение, и я стараюсь следовать ему как могу.

— Интересно было бы знать, как относятся члены Вашей семьи (особенно жена) к таким долгим и частым отъездам отца семейства, и разделяют ли они с Вами Ваши пристрастия к путешествию?

— Если коротко, могу сказать, что семья относится к моим пристрастиям с пониманием. И это очень хорошо. Может быть, если бы у меня в семье был разлад по причине того, что меня долго не бывает дома, то кто его знает, как сложилась бы моя судьба. Конечно, я понимаю, что никакой женщине не понравится, когда ее мужчина уходит куда-то и надолго. Но у нас получилось так, что она знала, за кого шла, и знала, что ее ждет впереди. Я считаю, что у каждого человека, в особенности у мужчины, должен быть свой путь в этой жизни, и он не обязательно должен поддерживаться близкими, а женщина (в смысле — жена) должна сопровождать своего мужа, как бы далеко он ни находился от дома. Только тогда из этого союза получается нормальная семья.

— По каким критериям выбираете новое путешествие: по стоимости тура, по достопримечательностям, по климатическим условиям и красоте природных мест?

— Выбирая место для нового путешествия, я руководствуюсь единственным верным для себя критерием — изведать неизведанное. Если я не был на каком-то из континентов, то я ставлю перед собой задачу обязательно туда отправиться и узнать, как там живут люди.

К примеру, есть очень много мест на территории России, куда, кроме как с экспедицией, не попадешь. Поэтому я люблю планировать различные мероприятия по маршруту, чтобы все участники узнали как можно больше о той стране, по которой путешествуют. Благодаря путешествиям мы можем увидеть самые заповедные уголки нашей необъятной планеты, ну и без научных исследований тут не остаешься.

Естественно, для начала необходимо изучить физико-географическое расположение местности, этнографию, геологию, геоморфологию, гидрологию и массу других наук. Делается это для того, чтобы понять, что ждет путника в той далекой стране и как научиться преодолевать различные препятствия, которые то и дело встречаются на пути. Самое главное: должен выжить ты и вся твоя команда, за которую ты в ответе.

Что касается туров, я такими вещами никогда не занимался. Это больше относится к турагентствам. Для меня, если честно, это скучное времяпрепровождение. Я всегда сам определяю, куда мне ехать и куда мне идти. И такому же отношению к жизни учу своих детей и внуков.

— Мы знаем, что Вы возглавляете кругосветное путешествие «РоссиЯ-2021», и, по последним данным, экспедиция находится сейчас в Тюменской области. Вы укладываетесь в заданный маршрут или произошли какие-то непредвиденные изменения?

— Да, мне поручено было возглавить эту крупномасштабную кругосветную экспедицию, и должен сказать, что это очень ответственная миссия. Но у меня отличная команда, и совместными усилиями мы идем к своей цели. Сейчас мы немного опаздываем относительно своего графика, но можно сказать, что мы укладываемся в маршрут. Мы удачно проехали сложные маршруты по Новосибирской области, преодолели путь по Омской области и находимся сейчас в Тюменской области. Для нас было определено 283 дня, но это если говорить в идеале. То есть теоретически завершение экспедиции запланировано на декабрь, но погода и обстановка могут внести свои коррективы. Тем более, если учитывать все мероприятия, которые пройдут в регионах, думаю, путешествие продлится больше запланированного.

Следуя по намеченному маршруту, мы фактически каждый день встречаются с людьми, пусть мимоходом, и посещаем какие-то знаковые места. Это связано с многовековой историей страны и историей многих выдающихся личностей нашего государства, которыми мы по праву можем гордиться. Показать духовную силу людей, называющих себя россиянами, — вот к чему стремятся участники экспедиции.

Также стоит учитывать то, что наша страна огромная и климатические условия довольно сложные, приходится постоянно корректировать график, и бывают такие моменты, когда мы идем либо с опережением, либо, наоборот — с отставанием. Поэтому когда у меня спрашивают, в какое время вы будете в заданном районе, я отвечаю, что всё зависит от Аллаха и погодных условий, а также состояния группы и некоторых других технических нюансов.

— Можно узнать, откуда пришла Вам идея отправиться в кругосветку? Ведь все мы знаем, что на таком пути могут быть серьезные опасности, не говоря уже о стихийных аномалиях?

— Давайте начнем с идеи. Вы не хуже моего знаете, что в социальных сетях идет очень много пропаганды против России, а молодежь является самой большой аудиторией этой Всемирной паутины. Наше подрастающее поколение смотрит и слушает всякую ерунду, которую вешают им на свободные уши заинтересованные политики, и поэтому молодежь считает, что за рубежом — не жизнь, а сплошная роскошь. Хорошо запланированная зарубежная агитация срабатывает на «ура», и наши юноши и девушки, от которых зависит будущее России, считают, что жить за рубежом лучше.

Дело в том, что я и при советской власти путешествовал, и в лихие 90-е, когда в стране стоял полный хаос, и сейчас, когда жизнь в нашей стране действительно налаживается, могу проанализировать и сказать, что в России можно превосходно жить и развивать свой интерес. Только для того, чтобы у молодежи проснулся такой интерес, им надо рассказывать, в какой прекрасной стране им удосужилось жить.

На всём протяжении пути мы практически каждый день встречаемся с людьми, рассказываем им о наших просторах и достижениях. Для этого мы специально снимаем сюжеты для документального фильма, делаем записи и фотоснимки, чтобы показывать это в других регионах необъятной России.

Я уже говорил, что этим проектом мы хотим «всколыхнуть» молодую Россию, и я сейчас готов повторить это ещё раз. Уверен, что такая акция будет способствовать развитию интереса у подрастающего поколения к изучению истории и географии своей страны. Помимо прочего, наша экспедиция преследует широкий круг целей и задач, среди которых есть и патриотическая цель. Что касается этой части, нужно отметить, что сейчас стало модным переписывать историю, но я много путешествовал по миру, и у меня есть возможность сравнивать. Да, многое изменилось, особенно в Европе, произошло «обезличивание» народов, на это просто грустно смотреть.

Так вот, наша экспедиция хороша ещё и тем, что участники смогут увидеть Россию и понять, как она велика и многонациональна, многоконфессиональна и едина. Другими словами, мы хотим показать россиянам и всему миру нашу страну, которую увидели своими глазами: её богатейшее природно-географическое, историческое, культурное наследие, её мощнейший туристический потенциал, интеллектуальный капитал и масштаб мышления наших земляков. Поэтому если говорить о задачах экспедиции, которые стоят перед участниками кругосветки, нужно отметить, что главные из них — популяризация природного и историко-культурного наследия России. Сюда можно включить и многонациональное разнообразие страны, инновационный и научно-технический потенциал Российской Федерации, а также формирование у подрастающего поколения чувства гражданственности, преданности своей Родине.

В этом, в принципе, и заключалась вся идея кругосветки, которая пришла ко мне в 2019 году, когда я разработал маршрут, обозначил основные цели и задачи и через год готовился выйти. Но помешала пандемия, и нам пришлось немного повременить и перенести путешествие.

Конечно, опасности могут подстерегать человека не только в поездках, но даже сидя дома или лёжа на диване перед телевизором. Но что интересного в таком бесполезном укладе жизни, не понимаю. Поэтому и планирую свои маршруты один за другим, пока есть силы.

— Константин Сергеевич, заглянув на Вашу страничку в соцсетях, можно только наслаждаться красотой фотографий из ваших поездок. Вы сами часто рассматриваете фото- и видеосъемки после возвращения из дальних стран?

— Если честно, времени для этого бывает мало, но соотносительный анализ мы обязательно проводим после каждой поездки. А сделать это без фото- и видеоматериалов практически невозможно. Тем более что по истечении какого-то времени уже по-другому смотришь на эти красоты природы и не перестаешь удивляться, как будто ты видишь это в первый раз. Да, далеко не каждый видел Россию такой, какой увидели её мы. И мы можем гордиться и говорить, что наша страна настолько огромна и прекрасна, что мы просто обязаны показать ее и рассказать об этом как можно большему числу людей!

— Чем руководствуетесь при выборе спутника для путешествий? И можете ли сказать после преодоления больше половины пути «Россия-2021», что Вы путешествуете с надежными людьми? И вообще, какими качествами должен обладать человек, который решил стать попутчиком Константина Мержоева?

— Должен признаться, что быть попутчиком Мержоева — непросто. Я к тому, что меня с детства учили быть ответственным, и поэтому не люблю несерьезных людей. Но пройдя уже более половины пути, я могу сказать, что со мной находятся надежные товарищи. Их отбирала специальная комиссия, причём конкурс был огромным. Но предпочтение отдали тем, кто, кроме огромного желания и опыта походов, обладали необходимыми в современных реалиях навыками: умением снимать и рассказывать.

С другой стороны, здесь нужны такие люди, которые кроме опыта имеют выносливый характер и силу воли. Бывали у меня раньше такие моменты, когда люди не совсем понимали, куда они идут. Думали, что это будет интересная прогулка. Но в экспедиции сложности могут подстерегать в любой момент. Поэтому все ребята, которые находятся в моей команде сейчас, проверялись несколько раз. Я ими доволен: у них есть огромное стремление достичь намеченные цели, и они делают то, что должны делать.

А ещё экспедиции учат не быть националистом и отвечать за то, что говоришь и делаешь. Только трудности и лишения, которые могут встречаться в путешествии, воспитывают дух каждого человека, закаляют его характер, и с приходом понимания настоящих человеческих ценностей делают его добрее и сильнее. В походах особенно важны психологическая совместимость, высокие волевые качества и выносливость. Все необходимое для этого мы несем в своих рюкзаках за плечами.

— Когда основная группа экспедиции «Россия-2021» закольцует свой маршрут в точке старта, и, если можно, расскажите о своих дальнейших планах.

— Когда мы завершим экспедицию, говорить преждевременно. Я уже выше озвучил причины. Также я считаю, что пока рано говорить о дальнейших планах. Надо сначала благополучно вернуться из этой экспедиции и отчитаться. А потом посмотрим.

— Многие начинающие путешественники ждут от Вас советов и рекомендаций. Что бы вы пожелали любителям странствий?

— Во-первых, любить дело, которым вы занимаетесь. Отдавать любимому делу всего себя, не уставать, идти дальше, развиваться и заниматься самосовершенствованием. Никогда не предавать своим интересам, иначе интересы предадут вас, и дальше наступит бессмысленность мирского бытия. Этого ни в коем случае нельзя допустить.

Константин Сергеевич Мержоев (урожденный Константин Сафарбекович Мержоев из ингушского тейпа Мержой) родился 2 февраля 1967 года в селе Левокумка Минераловодского района Ставропольского края.

К. С. Мержоев — выдающийся путешественник России, мастер спорта, чемпион России по спортивному туризму, участник экспедиций «Буордах-92», «Транскавказ-93», «Северный полюс — 94», «Дорогами России — 97», «Кубанская кругосветка — 98», «Сотый меридиан — 2002», «Из варяг в греки — 2003», «Дорогой героев — 2005», «Евразия — 2007», «Огненный пояс Земли» и др.

Основатель молодежного форума «Регион 93», член научного совета Русского географического общества (РГО).

Окончил Кубанский государственный университет, географический факультет. До 2014 г. работал начальником отдела в департаменте комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края.

В данное время работает директором Центра туризма и экскурсий Краснодарского края.

Женат, воспитывает двоих детей.

Константин Мержоев — опытный путешественник и до жути любопытный человек. Число его маршрутов не сосчитать: проще сказать, где он не был. Пешком и на всех видах транспорта — от велосипеда до каноэ — Мержоев ходил на Северный полюс и поднимался на действующие вулканы двадцати стран, проезжал на велосипеде всю Евразию и повторял путь из варяг в греки.

Если кратко, на счету Константина Сергеевича более десятка длительных экспедиций, многие из которых уникальны. Один из самых известных маршрутов — кругосветка «Огненный пояс Земли» — начался в начале 2011 года, но к точке старта участники вернулись лишь в середине 2013 года. За два года путешественники во главе с Мержоевым прошли 70 тысяч километров, посетив Канаду, Мексику, Эквадор, Австралию. В общей сложности участники «Огненного пояса Земли» пересекли пять континентов и совершили восхождения на самые высокие вулканы планеты. За свою долгую практику российский путешественник руководил многими спортивными и научными экспедициями, но на достигнутом останавливаться не собирается.