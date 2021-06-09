Приобретенный там опыт работы ему пригодился в новой должности. В возрасте 27 лет Магомед Мусаевич был назначен заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии и в течение семи лет отлично справлялся со своими служебными обязанностями.

Указом Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова 11 сентября 2020 года утвержден в должности министра природных ресурсов и экологии РИ. Под его руководством ведомство стало одним из самых активных и передовых. Сегодня Магомед Евлоев совмещает работу министра с исполнением обязанностей первого вице-премьера правительства региона на время отпуска Микаила Илезова.

Накануне Дня эколога газета «Ингушетия» подготовила интервью с министром природных ресурсов и экологии Магомедом Евлоевым, в котором он рассказал о проделанной работе.

— Магомед Мусаевич, в 2020 году министерство природных ресурсов и экологии выполнило достаточно большой объем работы, связанный с реализацией задач по майским указам Президента России Владимира Путина. «Чистая страна» — один из партийных проектов «Единой России» в рамках нацпроекта «Экология», как раз такие задачи решает. Что вам удалось сделать за весь период его реализации?

— Ключевые мероприятия в региональном проекте «Чистая страна» были связаны с ликвидацией 4-х крупнейших свалок республики, расположенных на территориях городов Назрань, Малгобек, Карабулак и в с. п. Нестеровское Сунженского муниципального района.

Свалки в Назрани и Нестеровском были ликвидированы в 2019 году. А на земельном участке площадью 20,8 га, занятого свалкой города Малгобек, была выполнена подготовительная работа к ее рекультивации. А это самая крупная свалка региона. Сама рекультивация будет выполнена в 2021-2022 годах. Сейчас проводится конкурс по отбору исполнителя работ.

Земельный участок, занятый свалкой города Карабулак площадью 14,5 га, также будет рекультивирован до конца 2023 года. К этому же сроку будут восстановлены земельные участки общей площадью 54,05 га, которые были заняты свалками. Соответственно этим изменениям улучшатся и экологические условия проживания более 220 тыс. человек.

— Ну, раз речь зашла о мусорных полигонах, можете рассказать, как обстоят дела с организацией работы по обращению с твердыми коммунальными отходами?

— По итогам конкурса, проведенного Минстроем Ингушетии в апреле 2018 года, был определен региональный оператор в сфере услуг, связанных с обращением с твердыми коммунальными отходами. Им стало общество с ограниченной ответственностью «Экосистема».

Но с данным оператором вышел казус — с момента начала работы руководство «Экосистемы» не в состоянии надлежащим образом организовать работу по сбору и вывозу отходов с муниципальных территорий региона.

В связи с этим, министерство вынуждено было подать исковое заявление в суд о расторжении соглашения с ООО «Экосистема». После расторжения соглашения планируется разделение республики на три территориальные зоны и отбор на конкурсной основе трех региональных операторов на каждую зону.

Ну, а вообще, для обеспечения региона необходимой инфраструктурой по обращению с отходами необходимо строительство республиканского полигона твердых коммунальных отходов с мусоросортировочными и мусороперерабатывающими комплексами. Такой объект мы планируем построить в Малгобекском районе. В ближайшее время уже будет заключен договор на его проектирование.

— Много мероприятий, связанных с водными ресурсами Ингушетии, было организовано и проведено министерством в прошлом году. И так же активно вы начали эту работу в году текущем. Кроме того, что вы ежегодно становились лидерами конкурса «Вода России», побеждали в нем пять лет подряд, какая еще работа вами была выполнена за последний период?

— В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Минприроды в полном объеме выполнило работы по восстановлению и экологической реабилитации прудов в Назрани и Карабулаке. Общая площадь этих работ составила 34,57 га.

Кроме того, совместно с органами местного самоуправления нами была продолжена работа по ликвидации канализационных труб, выведенных из частных домовладений в водные объекты и ливневые стоки. Это еще одна из серьезных проблем для всей экологии республики, с которой министерство воюет на протяжении долгого времени. Всего нами ликвидировано более 150 труб.

В прошлом году Минприроды также завершило мероприятия по капремонту и реконструкции берегоукрепительных и водозаборных сооружения на реках Сунжа и Асса в с. п. Троицкое и Мужичи Сунженского района. Завершены регулировочные работы на реке Кенч в с. п. Экажево, протяженностью 1,208 км.

— Известно, что Минприроды ведет также активные лесовосстановительные работы. Лесные площади у нас небольшие из-за малоземелья, в каких масштабах ведутся данные работы?

— Да, лесные массивы у нас небольшие, общая площадь земель лесного фонда Ингушетии составляет 84,2 тыс. га. Это чуть более 21% от общей площади республики. А из них засажены лесами более 78 тыс. га.

Основными лесообразующими породами лесного фонда в Ингушетии являются бук восточный и граб — это дорогая древесина. В прошлом году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» были выполнены работы по интенсивному лесовосстановлению и лесоразведению, которые должны обеспечить сохранение экологического потенциала региона.

Всего по плану лесовосстановительных работ было освоено 15 га площади, и такая же площадь была освоена под лесоразведение. Все мероприятия по посадке лесных культур выполнены нами в полном объеме.

Работниками лесных хозяйств было посажено 78 тыс. штук белой акации, очищена площадь леса на 50 га. Произведена еще заготовка семян акации белой, красного дуба и ясеня в количестве 500 кг.

В прошлом году был воссоздан питомник общей площадью 2 га, состоящий из двух участков, а в текущем году планируется создание лесопитомника площадью 5 га.

Но недостаточно воссоздавать леса, их нужно еще и охранять, беречь от пожаров, других разрушительных процессов. Для этих целей Минприроды расширяет свой технопарк, оснащая его современной техникой и оборудованием. В прошлом году были приобретены 2 грузовых автомобиля «Урал», укомплектованных краново-манипуляторной установкой, 2 квадроцикла, 2 прицепа, 1 гексокоптер.

При этом с момента создания министерства в 2019 году всего закуплено более 40 единиц лесопожарной и лесопатрульной техники.

— Магомед Мусаевич, а как часто вам приходится сталкиваться с незаконной деятельностью частных лиц или компаний, связанной с хищениями природных ресурсов, с другими нарушениями?

— Нередко, в ходе контрольных рейдов продолжаем выявлять незаконную заготовку древесины. Хотя нужно отметить, что объем незаконных рубок в регионе за последние годы существенно снизился и в 2020 году составил менее 0,1% от общего объема заготовленной древесины.

Наши лесные госинспекторы в прошлом году провели более 450 мероприятий по патрулированию на территории лесного фонда республики. В результате в 6 случаях было выявлено нарушение лесного законодательства, нанесшее вред лесохозяйствам на общую сумму 13799,124 тыс. руб., в том числе с установленными лицами 1 случай в объеме 0,417 куб. м на общую сумму вреда 4,716 тыс. руб.

По выявленным нарушениям было рассмотрено и вынесено 21 постановление об административном правонарушении в отношении граждан и индивидуальных предпринимателей, наложено штрафов об административном правонарушении на сумму 107,3 тыс., добровольно оплачено 19 случаев на общую сумму 97,3 тыс. руб.

В настоящий момент нами усилена работа государственных лесных инспекторов с уполномоченными инспекторами МВД России по Республике Ингушетия по предотвращению незаконных рубок и привлечению к административной ответственности лиц виновных в нарушении требований лесного законодательства.

— В прошлом году Минприроды расследовал резонансный случай убийства браконьером медведя. А как у нас в регионе обстоят дела с охраной и воспроизводством животного мира?

— Да, в ноябре 2020 года на различных интернет-ресурсах был опубликован видеоролик, в котором два человека разделывают тушу медведя, предположительно, застреленного ими в охотугодьях республики. По данному факту нами была проведена проверка, материалы которой направлены в МВД Ингушетии для установления и привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.

Что касается плановой работы, то специалистами нашего ведомства был организован и проведен зимний маршрутный учет животных и птиц в охотничьих угодьях республики. Собранный учетный материал, состоящий из 109 маршрутных карточек, был нами направлен в ФГБУ «Центрохотконтроль» г. Москвы.

Продолжена работа по выдаче охотничьих билетов и разрешений на право производства охоты.

В прошлом году во всех районах республики, за исключением ООПТ федерального значения, проводились мероприятия по регулированию численности хищников.

Кроме того, при участии сотрудников министерства было изготовлено и установлено более 100 скворечников и кормушек для птиц, такое же количество кормушек для копытных животных. Для диких животных в охотугодьях выложили 1 тонну соли-лизунца, а также 2 тонны разных кормов для их подкормки и 500 доз антирабической вакцины от бешенства диких животных.

Активно продолжена реализация надзорных полномочий, в рамках которой выявлено 34 нарушения правил и сроков охоты. Все правонарушители привлечены к административной ответственности.

На сегодняшний день все егеря и охотоведы обеспечены форменным сезонным обмундированием. Для начальников районных охотничьих участков закуплены три автомобиля повышенной проходимости.

— Использование недр, не нанося вред экологии и соблюдая природный баланс, — тема очень щекотливая. Удается ли вам регулировать эти вопросы без вредных последствий?

— Мы очень избирательно и ответственно подходим к выдаче лицензии на разработку местных недр. А в связи с невыполнением требований природоохранного законодательства право пользование по 13 участкам недр было приостановлено.

За прошлый год Минприроды предоставил только 1 лицензию на право пользования недрами с целью разведки и добычи песчано-гравийной смеси. Также было рассмотрено 5 проектов горного отвода, выдан 1 горноотводный акт, рассмотрено 9 технических проектов разработки месторождения полезных ископаемых, из них согласовано 4, подготовлены 3 административных регламента предоставления государственных услуг, подготовлено 5 проектов нормативно-правовых актов, сформирован республиканский баланс запасов и кадастр месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых, утверждены 2 перечня участков недр местного значения.

Кроме того, нашим ведомством сформирована программа лицензирования пользования участками недр местного значения за счет инвестиций недропользователей.

У Минприроды заключено соглашение с налоговыми службами. Объем налоговых поступлений от сферы недропользования за 2020 г. составил 4 083 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились более чем на 1 897 тыс. руб.

— Когда вносились недавние поправки в Конституцию России, серьезный акцент делался на экологических вопросах, в частности, на экологическом просвещении граждан страны и на вовлечении их в экологические мероприятия. Как у вас поставлена эта работа?

— В рамках Всероссийской экологической акции «Вода России» Минприроды Ингушетии организовано и проведено большое количество масштабных мероприятий с максимальным вовлечением населения. Работы проведены на 20 водных объектах региона. Площадь очищенной территории составила более 5 500 кв. м, а объем собранного мусора составил более 13,5 тысяч куб. м. Всего ликвидировано 142 стихийные свалки. Работа, проведенная во время акции, широко освещалась в средствах массовой информации.

Всего опубликовано около 1000 статей и репортажей, посвященных акции.

Участниками акции стали все органы государственной и муниципальной власти, общественные организации, молодежные волонтерские движения. Благодаря совместно проведенной работе Республика Ингушетия стала пятикратным победителем акции «Вода России».

Республика традиционно занимает лидирующие позиции при проведении Всероссийских экологических субботников «Зеленая весна» и «Зеленая Россия». Активное участие регион принял также в акции «Сохраним лес», в рамках которой были посажены лесные культуры на площади 15 га. Всего посажено 28 100 саженцев акации белой.

В текущем году совместно с партией «Единая России» организованы и проведены мероприятия в рамках международной акции «Сад памяти». В мероприятии принимают участие представители региональных министерств и ведомств, муниципалитетов, их подведомственных учреждений, национальных общин, студенты Ингушского государственного университета и ссузов республики, старшеклассники, общественные и молодежные организации, спортсмены, волонтёры, юнармейцы.

Так, в Малгобекском районе проведены работы по посадке 25 тысяч саженцев ясеня в рамках акции «Сад памяти». Посадка деревьев была осуществлена в честь ингушских женщин — участниц Великой Отечественной войны. Уроженок Ингушетии, воевавших на фронте, немного, но большинство из них обеспечивали медицинскую помощь.

В Магасе возле главной столичной достопримечательности — башни Согласия на площади около 3 гектаров было посажено более 3000 деревьев. Это место через несколько лет станет новой зоной отдыха для жителей и гостей региона. Для посадки нами были выбраны более 10 разных пород деревьев, среди которых клён остролистный и ложноплатановый, липа кавказская, рябина красная, каштан конский, дуб красный, туя колонновидная и берёза. Памятный сад в Магасе, посвящен всем ингушам, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Всего на фронт в 1941 году ушли около 20 тысяч человек. Из них были добровольцами свыше 4 тысяч человек.

Кроме того, в городе воинской славы Малгобеке посажено около 1000 деревьев породы тополь в честь участников обороны Малгобекского рубежа. В акции приняли участие представители молодёжных, общественных и волонтёрских организаций, сотрудники муниципалитетов, студенты, депутаты партии «Единая Россия» и коллектив Минприроды Ингушетии и подведомственных учреждений министерства.

Традиционно присоединился к акции председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин. Всего около 500 человек собралось почтить память погибших солдат и в их честь посадить саженцы. Деревья посажены вдоль дороги возле памятного геоглифа «Лес Победы», который появился в Малгобекском районе еще в 2015 году. Гигантская надпись «Лес Победы» состоит из 2100 саженцев липы и тополя.

Стоит отметить, что в Ингушетии в этом году количество саженцев, запланированных к посадке в рамках акции, увеличилось почти вдвое в сравнении с прошлым годом. Общее количество посаженных деревьев составило более 55 тысяч штук. Традиционно масштабная экопросветительская работа будет продолжена.

Вот ко Дню эколога мы приурочили международный экологический форум общественных организаций «MAGAS 2021», который стартовал 6 июня в лечебно-оздоровительном комплексе «Армхи». На мой взгляд, это отличная площадка для обсуждения актуальных и жизненно важных проблем экологии, создания новых экологических тенденций и практик, тиражирования и обмена уже существующих кейсов для увеличения аудитории экологических проектов.

В форуме принимают участие представители 40 российских регионов, а также гости из 12 зарубежных стран, таких как Алжир, Египет, Сирия, Кот-д’Ивуар, Куба и т. д. Это руководители и члены экологических организаций, волонтёрских движений и госструктур. Участников ждет 4 дня насыщенной плодотворной работы.