Гимназисты из Назрани присоединились к «Большому этнографическому диктанту» 

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, для ребят, обучающихся в 8–11 классах, организаторы подготовили облегчённую версию испытания, включавшую 20 заданий. Взрослым же достались задания более высокого уровня сложности — их было 30, причем 10 из них предлагались участникам в виде видеовопросов.

Отмечается, что благодаря «Большому этнографическому диктанту» люди получают возможность глубже познакомиться с историей, культурой, языками и обычаями народов России. Кроме того, акция служит укреплению общероссийской гражданской идентичности, а также помогает сберегать межнациональный мир и согласие.

Оригинальный формат заданий и особая атмосфера праздника — именно это отметили те, кому довелось участвовать. Всем, кто поддержал акцию и присоединился к ней, мы выражаем признательность и желаем достойных результатов.