Глава Ингушетии побывал на мясомолочном комплексе в селе Сагопши 

«Приятно видеть, что предприятие, которое долгое время простаивало, набирает обороты. Сегодня здесь трудоустроено 40 человек. В прошлом году мы передали комплекс в аренду СПК «Мецхал» и уже сейчас видим хорошие результаты: 600 голов КРС, из них 160 дойных коров и 180 телят», — отметил руководитель региона.

По его словам, средний суточный надой молока на одну голову — около 17 кг. Населению уже реализовано 100 тонн молока и порядка 4 тонн мяса на 10-15% ниже рыночных цен.

«Конечно, есть и проблемы: недостаток сельхозземель для собственного производства кормов, техники и финансовых средств. Но мы работаем над решением. Важно, что уже сегодня комплекс вносит свой вклад в развитие сельского хозяйства республики. В планах увеличение поголовья до 2 тыс. и строительство молокоперерабатывающего завода», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он выразил уверенность, что предприятие станет важным звеном в обеспечении населения Ингушетии качественными продуктами питания.