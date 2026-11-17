«Служба участковых имеет особое значение в системе органов внутренних дел. Именно на этом уровне во многом решаются вопросы общественной безопасности, предупреждения правонарушений и защиты законных интересов граждан. Здесь особенно важны личная ответственность сотрудника, принципиальность и способность принимать решения в непростых обстоятельствах», — отметил Глава Ингушетии в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

По его словам, работа участкового требует высокой профессиональной подготовки, выдержки и постоянной готовности прийти на помощь. От качества этой работы во многом зависит правопорядок на местах и доверие граждан к полиции.

«Отдельно хочу поблагодарить ветеранов службы. За годы работы они внесли значительный вклад в обеспечение правопорядка, воспитали не одно поколение сотрудников и заложили профессиональные традиции, которые важно сохранять и сегодня», — подчеркнул руководитель субъекта.

День участковых уполномоченных полиции отмечается 17 ноября. В этот день в 1923 году Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена «Инструкция участковому надзирателю». Дата фиксированная и закреплена на законодательном уровне с 2002 года.