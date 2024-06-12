Глава Ингушетии поздравил жителей региона с Днем России

«Сегодня мы перелистываем страницы истории России, вспоминая путь ее становления. Этот день демонстрирует всю ценность свободы и суверенитета, а также напоминает о том как важно беречь и ценить наше общее наследие, стремясь к светлому будущему», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.



Он также подчеркнул, что жители Ингушетии вносят неоценимый вклад не только в развитие своего родного края, но и страны в целом.



«Ваш труд, преданность и любовь к Родине служат великой движущей силой на пути к процветанию России. Выражаю благодарность каждому из вас за это. В столь знаменательный день мне хотелось бы пожелать всем мира, здоровья и удачи во всех начинаниях. Достигайте все новых и новых высот, тем самым способствуя процветанию нашей страны. Пусть богатая, незыблемая и свободная Российская Федерация и в дальнейшем будет лишь крепнуть», — отметил Глава республики.



Напомним, что День России празднуется ежегодно 12 июня. Именно в эту дату в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете.