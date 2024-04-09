Глава Ингушетии поздравил жителей региона с праздником Ид аль-Фитр

«Завершился священный месяц Рамадан, значимый и любимый всеми мусульманами месяц добра и милосердия. Провожая его, мы искренне надеемся вновь встретить его в добром здравии. Это было время духовного очищения, обретения внутренней гармонии, стремления творить добро и помогать ближнему», — отметил руководитель субъекта в своем обращении.

По его словам, ингушский народ всегда отличался гостеприимством, щедростью, милосердием и заботой о нуждающихся. Из этих добрых дел и создается духовное и моральное единство и богатство народа.

«В эти благословенные дни мы еще раз убедились, что в нашей республике много богобоязненных людей, которые благодаря милости Всевышнего всегда готовы поддержать тех, кому необходима помощь. Особо хочется отметить нашу молодежь, которая в эти дни активно участвовала в многочисленных благотворительных акциях, в том числе помогала доставлять помощь малоимущим семьям», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

«Примите слова огромной благодарности за ваше милосердие, чуткое и внимательное отношение к людям, за оказанную помощь тем, кто в этом нуждается больше всего. Пусть Всевышний примет наш пост, молитвы и добрые дела. Пусть еще больше укрепится наша великая вера и искренняя любовь к Аллаху и Его посланнику Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует)», — добавил Глава.

Он пожелал здоровья, благополучия каждой семье, мира и процветания республике и всем мусульманам России.