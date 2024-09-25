Глава Ингушетии принял участие в заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта

«В своем выступлении Владимир Путин отметил растущую роль регионов в развитии экспортного потенциала страны. Президент заявил, что поддержка экспортеров, наращивание поставок российской продукции на внешние рынки — это общая задача бизнеса, федеральных и региональных властей, наших институтов развития и представителей за рубежом», — написал в своем Telegram-канале руководитель региона.

По его словам, было сообщено, что уже сегодня формируются настоящие рынки будущего, в основе которых — прочные стратегические партнерства, принципы сложения экономических потенциалов и взаимного усиления роста. При этом глава государства подчеркнул, что важно не только понимать эти тенденции, но и пользоваться преимуществами, экспортными возможностями, которые открываются перед бизнесом, перед предприятиями. Нужно оказывать им содействие на всех уровнях.

«Хочу отметить, что с вводом экономических санкций мы начали усиленно работать в этом направлении и ставить задачи по наращиванию потенциала экспортной продукции. Это, в первую очередь, касается сельхозпродукции. Есть растущий спрос на муку и зерна. В 2024 году их экспорт вырос в 1,5 раза и составил 7,7 млн долларов. Мы планируем экспортировать 14 тысяч тонн продукции в такие страны как Грузия, Иран и Ирак», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он добавил, что озвученные Владимиром Путиным на заседании Госсовета стратегические планы по изменению и расширению экспортного рынка, который сейчас будет ориентирован на страны Юга, открывает перед регионами широкие перспективы.

«Мы приложим максимум усилий, чтобы Ингушетия заняла свою нишу в этом сегменте торговли», — подытожил Глава.