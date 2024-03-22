Глава Ингушетии проверил ход восстановительных работ в поврежденном в ходе КТО доме

«Регулярно проверяю, как ведутся восстановительные работы в многоквартирном доме в Карабулаке, пострадавшем в ходе КТО. Снова скажу: жителей в свои квартиры нужно вернуть в максимально в короткие сроки. И это для нас сейчас самая главная задача», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, работы идут по графику, строительные бригады находятся на объекте ежедневно.

«Обратил внимание на качество работ, еще раз предупредил ответственных лиц, чтобы жители были довольны сделанным. Предупредил мэра города — быть постоянно на связи с людьми, разговаривать с ними, объяснять и держать их в курсе о сроках завершения работ», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, 2-3 марта при проведении специальной операции в Карабулаке были нейтрализованы 6 членов НВФ. Сотрудники спецназа ФСБ и гражданские лица не пострадали. В ходе КТО повреждены 16 квартир.