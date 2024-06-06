Глава Ингушетии в интервью ТАСС на ПМЭФ-2024 поделился планами региона 

«Мы нацелены на укрепление внешнеэкономических связей, особенно в сфере инфраструктуры и энергетики, привлекая арабский капитал. В рамках работы ПМЭФ-2024 планируем подписать меморандум с Министерством транспорта Египта, с утра уже заключили соглашение с Государственным университетом управления», — отметил руководитель субъекта.

В образовании, по его словам, власти региона делают ставку на технические специальности, ведь республике нужны инженеры и технологи для работы с современным оборудованием.

Он напомнил, что с отдельными российскими вузами заключены соглашения о целевом обучении с обязательством выпускников отработать в Ингушетии.

«В сельском хозяйстве мы стремимся увеличить объемы сбора зерна, опираясь на опыт и рекомендации белорусских коллег. В животноводстве реализуется более 10 инвестиционных проектов на сумму более 24 млрд рублей, созданы тысячи рабочих мест. По плану полное погашение кредиторской задолженности республики предвидится в течение двух лет, при этом мы активно работаем над повышением эффективности бюджетных расходов и увеличением доходов», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.