Глава Ингушетии в Москве встретился с министром экономического развития России 

«Достигнуты договоренности с Минэкономразвития о максимальном содействии в реализации пяти «прорывных проектов». По каждому из них ведется работа по подготовке проектно-сметной документации, а по ряду подпроектов она уже завершена», — написал Глава Ингушетии в своем Telegram-канале.

По его словам, одним из таких проектов является ВТРК «Армхи», реализация которого должна завершиться в 2029 году. Уже разработан проект планировки курорта и прилегающей к нему территории, утверждена «дорожная карта».

«С Максимом Геннадьевичем обсудили также строительство в республике водозабора «Асса» мощностью до 100 тыс. кубометров в сутки с одновременной заменой ветхих магистральных и разводящих сетей», — сообщил руководитель региона.

Он напомнил, что износ водопроводных сетей в республике сегодня составляет более 70%, технические потери составляют 50% добываемой воды. Строительство водозабора позволит устранить имеющийся дефицит водоснабжения населения. Объект обеспечит питьевой водой дополнительно 17 населенных пунктов.

«По итогам встречи также были также достигнуты определенные договоренности и по вопросу оказания содействия в полной модернизации международного аэропорта «Магас» имени Суламбека Осканова. Встреча прошла продуктивно. Хочу искренне поблагодарить Максима Решетникова за помощь, оказываемую нашему региону в решении важных для нас вопросов», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Также Глава вручил министру юбилейную медаль «100 лет государственности Республики Ингушетия».