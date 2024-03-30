Глава Ингушетии возмутился загрязнением берегов рек отдыхающими 

«Наши водные объекты — это особо любимые места для отдыха, которые выбирают наши жители. Природа действительно благотворно влияет на состояние человека. Но чем мы отвечаем этой природе? Ответ на это — более 650 мешков мусора, которые сегодня собрали вдоль только одного берега реки Сунжи в Магасе», — отметил руководитель субъекта.

Он напомнил, что республика является одним из самых активных участников акции «Вода России» национального проекта «Экология» и уже 6 лет подряд занимает лидирующие позиции среди субъектов страны.

«Но было бы еще лучше, если бы люди не загрязняли берега рек. Берегли ту уникальность природы, которая нас окружает. Тем, кто оставляет мусор после себя, должно быть стыдно. А те, кто убирает после таких нарушителей чистоты и порядка, — вы большие молодцы!», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, в очистке берега реки Сунжа от мусора сегодня приняло участие более 500 человек.