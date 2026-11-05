Глава Назрановского района Ингушетии купил для нуждающегося сельчанина телевизор 

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, новый телевизор был передан заявителю во время очередного приёма граждан, который провёл глава муниципалитета Мухарбек Аушев.

За внимание, чуткость и оказанную поддержку Мусса Ахильгов выразил признательность руководству республики и района.