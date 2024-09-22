Глава Назрановского района поздравил с 86-летием работницу ИРКБ 

«В мусульманском обществе положено проявлять уважение и почтение к людям преклонного возраста. Для меня забота о пожилых людях является личной отдушиной, ведь Лемка Мухтаровна ровесница моей мамы», — написал Измайлов в своем Telegram-канале.



Во время встречи Амирхан Измайлов поблагодарил Лемку Берсанову за её труд и заботу о пациентах больницы. Также глава района пожелал женщине крепкого здоровья и заботы со стороны членов семьи.