Глава Назрановского района взял на контроль замену газовых труб в селе Плиево 

Вместе с ним на месте побывали представители администрации населенного пункта, заместитель генерального директора организации по реализации газа Ибрагим Имиев и начальник РЭУ Назрановского района АО «Газпром газораспределение Назрань» Магомед Долаков, сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета.

В ходе выезда обсуждалась организация и последовательность работ, также взаимодействие ответственных служб. Особое внимание уделили качеству выполнения и соблюдению необходимых требований безопасности, поскольку здесь недавно произошел взрыв газа, пострадал один человек и сгорел магазин.

Мухарбек Аушев подчеркнул, что данный участок важен для жителей района и посетителей медицинского учреждения. Глава района будет лично контролировать ход работ на всех этапах.

Ранее проблему затронули жители села Плиево в своем обращении.