Главы ряда регионов поздравили жителей республики с Днем Ингушетии

Махмуд-Али Калиматова и жителей республики поздравили руководители Карелии, Татарстана, Северной Осетии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии: Артур Парфенчиков, Рустам Минниханов, Сергей Меняйло, Мурат Кумпилов, Казбек Коков, Рашид Темрезов. Они пожелали мира, стабильности и процветания.

«Образование Республики Ингушетия в составе Российской Федерации стало мощным стимулом для социально-экономического развития региона. Сегодня в республике поступательно решаются важные для всего государства задачи, привлекаются инвестиции, развиваются новые сферы, в том числе туристическая отраслью, повышается благосостояние граждан», — отметил вице-премьер России Александр Новак.

В своей телеграмме президент АО «Группа Сафмар» Микаил Гуцериев подчеркнул, что «ингуши всегда чтили свою национальную идентичность, помнили о храбрости и самопожертвовании своих предков, бескомпромиссно отстаивающих свое многовековое право жить на родной земле».

«Именно поэтому день, когда Ингушетия была выделена в отдельный субъект Российской Федерации, имеет особе значение для жителей республики. За последние годы регион проделал большой путь. Сегодня в Ингушетии успешно реализуются значимые социально-экономические проекты, направленные на рост благосостояния граждан республики, раскрытии их мощного созидательного потенциала, основанного на лучших чертах народа Ингушетии — усердии, мужестве и целеустремленности», — добавил Микаил Гуцериев.

Ранее наше издание информировало, что с Днем республики Главу и жителей региона поздравили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка.

Напомним, 4 июня 1992 года Верховным Советом России был принят закон об образовании Ингушетии в составе страны.