На текущий момент практически все средства, предназначенные для финансирования национальных проектов в 2026 году, уже распределены. Уровень контрактации в республике достиг впечатляющих 99,3%, кассовое исполнение составляет 87,3%, сообщил в своем Telegram-канале Глава Ингушетии.
Он напомнил, что в текущем году регион задействован в 12 нацпроектах, которые, в свою очередь, включают 40 региональных инициатив. Эти проекты направлены на улучшение ситуации в сфере здравоохранения и образования, развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры, поддержку семей и молодежи, стимулирование экономического роста и туристической привлекательности региона.
За последние годы Ингушетия зарекомендовала себя как регион с высоким уровнем реализации национальных проектов. Начиная с 2022 года показатель кассового исполнения стабильно превышает 97%, а по итогам 2025 года достиг отметки в 99,4%. Сейчас стоит задача сохранить и приумножить достигнутые результаты, отметил Махмуд-Али Калиматов.
«Национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, дают регионам возможности для решения важнейших задач развития. Наша ответственность перед Президентом и жителями республики — эффективно использовать выделенные ресурсы и обеспечивать выполнение всех запланированных мероприятий», — подчеркнул руководитель региона.