Ингушетия намерена в 1,5 раза увеличить экспорт продукции АПК 

«Это результат упорного труда наших аграриев и эффективной работы Министерства сельского хозяйства. Мы планируем экспортировать 14 тыс. тонн продукции, что в денежном эквиваленте составит 3,9 млн долларов США. Основу экспорта составляют мука и зерновые, которые найдут своих потребителей в Грузии, Иране и Ираке», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, расширение внешних торговых связей способствует развитию экономики республики, и власти региона нацелены на дальнейшее укрепление этих отношений.

Глава выразил уверенность, что в ближайшем будущем продукция республиканских предприятий АПК сможет занять достойное место на международном рынке.

Напомним, нацпроект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.