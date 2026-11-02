Ингушетия в лидерах рейтинга доступности ипотеки 

Отмечается, что в текущем году средний по России показатель отношения ежемесячного ипотечного платежа к зарплате двух работающих снизился до 38%, против 49% годом ранее, сообщает газета «Ингушетия».

В первую десятку также вошли Ямало-Ненецкий округ (23,2%), Мурманская область (24,6%), Чечня (24,9%), Камчатский край (25,9%), Ханты-Мансийский округ (26,2%), Ненецкий округ (28,3%) и Красноярский край (31%).

Высокие позиции северных регионов объясняются повышенными зарплатами, а Ингушетии и Чечни — небольшими средними размерами кредитов (более чем в 3 раза ниже среднероссийских). Москва заняла 16-е место (36,7%), Санкт-Петербург — 24-е (39,2%).

Худшие показатели зафиксированы в Дагестане, где ипотечный платеж составляет 90% от зарплаты двух работающих, и в Калмыкии (82%). Еще в трех регионах — Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Крыму — этот показатель превышает 60%.

Всего в 16 регионах обслуживание ипотеки требует более половины совокупного дохода семьи, тогда как в 2025 году таких регионов было 60. Улучшение ситуации эксперты связывают с ростом зарплат, небольшим снижением ставок и уменьшением размеров выдаваемых кредитов.

При этом рынок ипотеки вновь растёт: за 8 месяцев этого года выдано почти 577 тыс. кредитов на 2,6 трлн рублей (на 40% больше, чем за аналогичный период 2025 года). Доля семей, способных купить квартиру в ипотеку, выросла с 16% до 20%.