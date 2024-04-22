Ингушская республиканская клиническая больница получит новый магнитно-резонансный томограф

«Предыдущий томограф, установленный в ИРКБ 12 лет назад, вышел из строя в августе прошлого года. Для обеспечения больницы необходимой медицинской техникой было принято решение о покупке нового оборудования. Средства на приобретение были выделены из территориального Фонда обязательного медицинского страхования региона. Помимо нового МРТ, для нужд больницы было закуплено ещё 4 аппарата искусственной вентиляции лёгких», — сказал собеседник.

По словам Главы региона Махмуд-Али Калиматова, пациенты ежедневно нуждаются в проведении МРТ-обследования, поскольку это востребованная процедура, которая позволяет своевременно обнаружить множество заболеваний и безотлагательно приступить к лечению.

«Оснащение больницы новым оборудованием — это ещё один шаг к повышению качества медицинского обслуживания и удовлетворению нужд пациентов», — считает Глава региона.

Руководитель субъекта подчеркнул, что диагностика в медицинских больницах должна быть доступна каждому, кто в ней нуждается, поэтому обновление материально-технической базы лечебных учреждений происходит регулярно.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в сельском поселении Сурхахи Назрановского района завершилось возведение новой амбулатории. Она сможет принимать до 100 пациентов за смену. Кроме того, в здании амбулатории будет открыт стационар дневного пребывания, рассчитанный на 8 мест.