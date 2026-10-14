Более 8 тыс. жителей Ингушетии приняли участие в акции «За достойный труд»

В рамках данного проекта в трудовых коллективах проводились собрания и встречи, посвящённые вопросам оплаты и охраны труда, соблюдения трудовых прав, социальных гарантий и развития социального партнёрства. Центральным мероприятием стал форум в Назрани, объединивший представителей профсоюзных организаций, органов власти, Государственной инспекции труда, ветеранов отрасли и профсоюзный актив.

Отдельное внимание уделили молодым работникам и студентам. Для них организовали тематические встречи и акции, направленные на повышение правовой грамотности, развитие профсоюзной солидарности и информирование о роли профсоюзов в защите трудовых прав.

«Среди участников числились профсоюзные организации сферы образования, здравоохранения, связи, агропромышленного комплекса, нефтяной отрасли, государственных учреждений и других направлений», — пояснил собеседник.

Ещё одной темой стала поддержка ветеранов специальной военной операции, работников старшего возраста и сотрудников с семейными обязанностями. По итогам мероприятий подготовлены предложения о дополнительных социальных гарантиях, которые планируется включить в проект Республиканского трёхстороннего соглашения на 2027–2029 годы.

Отмечается, что масштабная акция стала площадкой для диалога между сотрудниками, профсоюзами, работодателями и органами власти по вопросам защиты социально-трудовых интересов жителей субъекта.