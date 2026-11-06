Ингушские армрестлеры пополнили в Индии копилку сборной России 7 медалями

Как информировали газету «Ингушетия» в Минспорта республики, за титул лучших на земле борются не только взрослые атлеты, но и юниоры, ветераны, а также участники пара-армрестлинга. Любой поединок за столом здесь превращается в испытание выдержки, характера и физической мощи. В общую медальную копилку сборной ингушские атлеты уже принесли семь наград.

Так, в весе до 90 кг серебро завоевал Ибрагим Тимурзиев. Высокий результат в категории до 110 кг продемонстрировал Адам Баркинхоев: на его счету серебряная и бронзовая медали, добытые в поединках левой и правой рукой.

Кроме того, две бронзы — за состязания на левую и правую руку — выиграл Ислам Халухаев на чемпионате мира по пара-армрестлингу. Столько же бронзовых наград в категории свыше 110 кг принёс команде Хамид Чумаков, отличившийся и левой, и правой рукой.

Отмечается, что к турниру атлетов готовили опытные наставники Хусен Котиев и Ибрагим Тимурзиев.