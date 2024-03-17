Ингушские армрестлеры завоевали пять медалей на первенстве России

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, сборную команду республики представляли рукоборцы, отобравшиеся на региональных и окружных соревнованиях.

Оспаривать награды соревнований в Орел приехало около 900 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из 50 субъектов страны. По информации Департамента физической культуры и спорта Орловской области, это рекордное количество участников за всю историю состязаний. В каждой весовой категории за право быть лучшим боролись по 35-40 спортсменов.

«На первенстве России не бывает слабых соперников, все опытные, добившиеся серьёзных результатов на престижных турнирах. Наша сборная показала в целом хороший результат, я им доволен, конкуренция была очень весомой, но несмотря на это, ребята, как всегда, вернулись домой с медалями— подчеркнул президент Федерации армрестлинга Ингушетии Хусейн Котиев.

Отмечается, что Абдурахман Котиев, выступавший в весовой категории до 60 кг, на левой руке стал золотым медалистом, на правой руке завоевал серебряную медаль, в сумме двоеборья стал лучшим в своем весе, завоевав еще одно «золото». В итоге у атлета две золотые и одна серебряная медали.

Серебряную награду в весе свыше 90 кг добыл Уматгири Беков. «Бронзу» в категории до 65 кг завоевал Амин Булгучев.

Вместе с командой в Орел выезжали наставники спортсменов — президент федерации армрестлинга республики Хусейн Котиев и вице-президент Ибрагим Тимурзиев.

Завоеванные в Орле медали дают нашим спортсменам право участвовать в первенстве Европы и мира.