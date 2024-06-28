Ингушские артисты прошли кастинг для съемок в кинокартине известного режиссера

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минкультуры республики, современная психологическая драма повествует о жизни и службе отважных бойцов из СОБР. Этот фильм о важности основных человеческих ценностей, такие как: семья, чувство долга, сострадание, храбрость, ответственность.

Отмечается, что съемки будут проходить на различных площадках республики с 8 по 27 июля нынешнего года.