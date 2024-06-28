Ингушские артисты прошли кастинг для съемок в кинокартине известного режиссера

В городском Дворце культуры Назрани артисты Ингушского государственного драматического театра имени Идриса Базоркина прошли кастинг для съемок в полнометражной картине «Наш спецназ-3» известного российского режиссера Виктора Шкуратова и оператора Вячеслава Крылова.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Минкультуры республики, современная психологическая драма повествует о жизни и службе отважных бойцов из СОБР. Этот фильм о важности основных человеческих ценностей, такие как: семья, чувство долга, сострадание, храбрость, ответственность.
Отмечается, что съемки будут проходить на различных площадках республики с 8 по 27 июля нынешнего года.