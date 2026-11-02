Ингушские борцы привезли домой пять наград с турнира студенческой лиги НСЛСБ

Как информировали газету «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы региона, пять медалей — таков итог выступления воспитанников клуба «Ади Ахмад», которые достойно проявили себя на этих стартах и уже вернулись домой. В копилке команды оказались два золота, два серебра и одна бронза.

Высшие награды достались Асланбеку Костоеву (вес до 63 кг) и Магомеду Оздоеву (вес до 72 кг). Вторые места заняли Абдуллах Оздоев (72 кг) и Абдул-Малик Хакиев (60 кг). Третью ступень пьедестала в весовой категории до 60 кг занял Шейх-Мансур Хамчиев.

За подготовку и выступление команды отвечал старший наставник молодёжной сборной республики по греко-римской борьбе и тренер Ислам Хамхоев.