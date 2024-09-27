Ингушские джитсеры завоевали 30 медалей на чемпионате России 

Как сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоева, в чемпионате приняли участие 20 ингушских джитсеров.



«Спортсмены клуба SABR JIU-JITSU показали отличные результаты: они выиграли 7 золотых, 7 серебряных и одну бронзовую медали. Чемпионами стали Джабраил Якубов, Мухаммад-Амин Махлоев, Мухаммад-Амин Костоев, Ассад Албаков, Абдуллах, Абдул — Малик и Мухаммад Акиевы. Их тренирует Имран Магомадов», — рассказал собеседник.



По его словам, Ислам Хазбиев завоевал две золотые и одну бронзовую медали, а Абдул-Малик Хулагов занял третье место. Спортсмены тренируются в клубе STRELA TEAM под руководством Абдул-Бари Гусейнова.



Также успешно выступили спортсмены из казанского зала AGATE TEAM: Исмаил и Дени Нальгиевы выиграли 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Их тренер — Зелимхан Баймурадов.



Мурад Сапралиев из клуба ACADEMY JIU-JITSU SUNJA получил золотую, серебряную и бронзовую награды. Его тренер — Илез Хашагульгов. Алихан Гагиев, ученик Беслана Картоева, также показал отличные результаты, завоевав золотую, серебряную и бронзовую медали. Он представляет зал MAGAS BJJ.



Иса Белхороев стал серебряным призёром, представляя московский зал AGATE TEAM и тренируясь под руководством Тариэла Жвания.



Юсуф Льянов, выступающий за команду NABIEV WRESTLING SCHOOL, завоевал золотую медаль. Его тренеры — Гайдарбек и Мирзабек Набиевы.



«Этот успех говорит о высоком уровне развития джиу-джитсу в Ингушетии и большом потенциале местных спортсменов. Их результаты демонстрируют отличную подготовку, упорство и волю к победе, что заслуживает особого уважения», — добавил Тагир Хамхоев.