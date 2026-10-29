Ингушские единороссы проинспектировали ход работ на улице Галаева в Малгобеке

На указанной улице дорожное покрытие отсыпали песчано-гравийной смесью и выровняли. В мониторинге участвовали секретарь местного отделения партии в Усман Евлоев и депутаты партийной фракции в городском совете.

«За каждым подобным объектом стоят насущные нужды людей. Жителям важно, чтобы дорога по улице не создавала им лишних неудобств. Наша задача, поэтому заключается не только в том, чтобы фиксировать ход работ, но и в том, чтобы регулярно отслеживать перемены в городской инфраструктуре и их соответствие запросам жителей. Народная программа выстраивается вокруг конкретных потребностей людей, и партийный контроль помогает держать их решение в постоянном фокусе внимания», — подчеркнул Усман Евлоев.

Участники рейда особо отметили, что партийный мониторинг по-прежнему служит одним из инструментов надзора за исполнением Народной программы «Единой России». Выездная работа даёт возможность оценивать состояние объектов прямо на местах, обращать внимание на качество мероприятий и держать под контролем вопросы благоустройства территории города. Главный итог такой деятельности — настоящие перемены в городской среде, которые люди могут ощутить в повседневной жизни.