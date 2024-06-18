Ингушские студенты Северной столицы получили вторую часть стипендии имени Тембота Бекова 

В Санкт-Петербурге ингушским студентам вручили вторую часть стипендии имени ингушского просветителя Тембота Бекова.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, 18 стипендиатам выдали по 30 тысяч рублей на год обучения.
Отмечается, что в мероприятии принял участие полномочный представитель региона в СЗФО Муслим Аушев и руководитель МРОМ «Зикр» Магомед Хадзиев. Почетные гости тепло приветствовали представителей студенческого сообщества.
«Я испытываю гордость за успехи наших ребят и готов со своей стороны оказать любое необходимое содействие», — подчеркнул Муслим Аушев.
Вечер проходил в формате непринужденного общения. Студенты поделились с гостями своими планами на будущее.