Ингушский боец Хамзат Астамиров стал чемпионом мира по ММА среди взрослых 

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба Минспорта Ингушетии

Спортсмен из республики Хамзат Астамиров завоевал титул чемпиона мира по ММА в весовой категории 74,8 кг среди участников старше 20 лет, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства спорта.

Турнир принимал Тбилиси с 1 по 7 ноября. На пути к финалу ингушский боец провел три победных поединка. 

Ранее наше издание информировало, что в возрастной категории 18–20 лет золотую медаль в весе 52,2 кг выиграл Анзор Богатырев. 

В Грузии спортсменов поддерживали президент Федерации ММА республики и старший тренер сборной России по этому виду единоборств Ваха Шанхоев.

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