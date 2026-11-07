Ингушский боец Хамзат Астамиров стал чемпионом мира по ММА среди взрослых 

Спортсмен из республики Хамзат Астамиров завоевал титул чемпиона мира по ММА в весовой категории 74,8 кг среди участников старше 20 лет, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства спорта.
Турнир принимал Тбилиси с 1 по 7 ноября. На пути к финалу ингушский боец провел три победных поединка.
Ранее наше издание информировало, что в возрастной категории 18–20 лет золотую медаль в весе 52,2 кг выиграл Анзор Богатырев.
В Грузии спортсменов поддерживали президент Федерации ММА республики и старший тренер сборной России по этому виду единоборств Ваха Шанхоев.