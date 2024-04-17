Ингушский борец Юсуф Мациев завоевал серебро на чемпионате Азии

Как сообщил газете «Ингушетия» представитель Постпредства республики, соревнования прошли в столице Кыргызстана — Бишкеке. Мациев выступал в весовой категории до 97 кг.

По словам специалистов, второе место — это отличный результат, учитывая, что Юсуф относительно недавно начал выступать среди взрослых. Отмечается, что в полуфинале ингушский борец получил травму ребра и не смог полноценно бороться в финале.