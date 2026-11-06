Ингушский футболист Адам Мархиев вызван в сборную Финляндии

Как сообщили газете «Ингушетия» в футбольном сообществе республики, ближайшие игры сборной пройдут: 12 ноября — выездной матч против Албании; 15 ноября — домашняя встреча с Сан Марино.

Отмечается, что на клубном уровне Адам остаётся одним из ключевых игроков центра поля в составе «Нюрнберга»: он стабильно выходит в стартовом составе и вносит серьёзный вклад в игру команды. Его надёжность, умение контролировать темп и грамотно страховать партнёров делают его важной фигурой в тактических построениях клуба.

У Адама уже есть солидный опыт выступлений на международном уровне — за сборную Финляндии он провёл 16 матчей и отметился одним забитым мячом.