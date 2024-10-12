Ингушский грэпплер стал призером чемпионата мира в Казахстане

Спортсмен завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг в дисциплине NO-GI.

Гафур Ужахов тренируется под руководством Багдата Досмаганбетова и представляет зал King Kong

«Гафур продемонстрировал своё мастерство и твёрдость характера, завоевав бронзовую медаль. Это значимое достижение не только для самого спортсмена, но и для его тренера и всего зала King Kong, который представляет спортсмен», -сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.

Отмечается, что чемпионат GRAPPLING WORLD CHAMPIONSHIPS ASTANA 2024 проходит с 7 по 12 октября.