Ингушский спортсмен взял «золото» на Гран-при по джиу-джитсу в Москве

«В этом престижном турнире, который определяет лучшего атлета России, Ислам успешно провел три схватки и выиграл каждую из них, продемонстрировав свои выдающиеся навыки и мастерство», — отметил Хамхоев.

Спортсмен является обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу (БЖЖ) и представляет зал ATHLETIC ACADEMY.