Ингушский спортсмен взял «золото» на Гран-при по джиу-джитсу в Москве

Лиза Арсамакова
Фото:
спортресурс The Tiger Sports

Ислам Мамилов завоевал золотую медаль на Гран-при FSA Contender, состоявшемся в Москве, сообщает основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев в интервью газете «Ингушетия».

«В этом престижном турнире, который определяет лучшего атлета России, Ислам успешно провел три схватки и выиграл каждую из них, продемонстрировав свои выдающиеся навыки и мастерство», — отметил Хамхоев.

Спортсмен является обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу (БЖЖ) и представляет зал ATHLETIC ACADEMY.

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