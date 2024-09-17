Ингушский спортсмен взял «золото» на Гран-при по джиу-джитсу в Москве

Ислам Мамилов завоевал золотую медаль на Гран-при FSA Contender, состоявшемся в Москве, сообщает основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев в интервью газете «Ингушетия».
«В этом престижном турнире, который определяет лучшего атлета России, Ислам успешно провел три схватки и выиграл каждую из них, продемонстрировав свои выдающиеся навыки и мастерство», — отметил Хамхоев.
Спортсмен является обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу (БЖЖ) и представляет зал ATHLETIC ACADEMY.