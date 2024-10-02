Иностранец без документов разъезжал на «Соболе» по Сунже Ингушетии

Правоохранители в городе Сунжа остановили ГАЗ-2752, за рулем которого находился житель Азербайджана. При проверке выяснилось, что водитель не имеет соответствующие документы на «Соболь», равно как и паспорта.
Как информировали газету «Ингушетия» в МВД по республике, после возникших обоснованных сомнений в подлинности агрегатных данных автомашины, транспортное средство и водитель были доставлены в межмуниципальный отдел МВД России «Сунженский».
В отношении иностранного гражданина составлены административные протоколы по трем статьям КоАП России, в их числе и нарушение режима пребывания в стране.
Мужчина водворен в специальное помещение для задержанных лиц, полицейскими по данному факту проводится проверка